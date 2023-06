Thibaut Courtois fêté avant la rencontre pour avoir passé le cap des 100 matchs avec les Diables rouges (vidéo)

Faisons la fête pour Thibaut Courtois avant la rencontre face à l’Autriche ! Tel était la phrase clé de l’Union belge ces derniers jours afin de mettre à l’honneur le meilleur gardien actuel sur le globe. Depuis cette triste rencontre face à la Croatie au Qatar, le portier de la Belgique est désormais centenaire ! Et non, on ne parle évidemment pas de son âge car, à seulement 31 ans, Thibaut Courtois a encore de très belles années à vivre devant lui.