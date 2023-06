Star madrilène, expérimenté de Bundesliga et belle surprise de Serie A : qui sont les cinq joueurs autrichiens à suivre face aux Diables rouges ?

David Alaba (défenseur/Real Madrid)

Quand on parle de l’Autriche, un nom ressort directement : David Alaba. Le joueur de 30 ans est la figure de proue d’une sélection talentueuse dont il est le capitaine. Titulaire indiscutable au sein de la défense du Real Madrid en première partie de saison, l’ancien joueur du Bayern Munich a ensuite passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains à cause de problèmes musculaires puis d’une déchirure aux ischios. Malgré cela, l’ultrapolyvalent devrait tout de même être titulaire face aux Diables. Avant d’attaquer une nouvelle saison à Madrid qui devra se rattraper après une campagne 2022-2023 plus que moyenne.

Xaver Schlager (milieu de terrain/Red Bull Leipzig)

Avec Konrad Laimer, le joueur de 25 ans formait une paire fiable mélangeant expérience et solidité dans l’entrejeu du Red Bull Leipzig. Arrivé l’été dernier dans l’est de l’Allemagne en provenance de Wolfsburg, Schlager est déjà proche d’atteindre la barre des 100 matchs en Bundesliga.

Gros travailleur de l’ombre, le natif de Linz a connu une fin de saison perturbée par une blessure au pied. À tel point que sa dernière titularisation remonte au début du mois de mars. Reste à voir s’il sera aligné par son entraîneur qui pourrait devoir se passer des services de Marcel Sabitzer, incertain après sa blessure au ménisque encourue à Manchester United.

Christoph Baumgartner (milieu offensif/Hoffenheim)

Malgré son jeune âge, le joueur de 23 ans a déjà accumulé pas mal d’expérience dans sa carrière. Le milieu offensif a déjà participé à 138 rencontres avec Hoffenheim (30 buts et 20 assists), mais aussi à 27 matchs avec l’équipe nationale (8 buts et 4 assists). Un temps convoité par Manchester United, Baumgartner intéresse désormais Brighton qui a réussi à se qualifier en Europa League.

Il a d’ailleurs été l’un des hommes en forme côté autrichien lors des duels face à l’Azerbaïdjan et l’Estonie avec un but et deux assists au compteur pour celui qui sait jouer devant mais aussi derrière les attaquants.

Philipp Lienhart (défenseur central/Fribourg)

Le défenseur central se rappellera certainement longtemps du 2 décembre 2015. Ce jour-là, l’Autrichien formé au Real Madrid joue ses premières (et ses dernières) minutes avec l’équipe première madrilène. N’arrivant pas à se faire une place dans l’effectif des Espagnols, Lienhart signe à Fribourg où il est désormais une valeur sûre dans une équipe qui a atteint les huitièmes de finale de l’Europa League cette saison.

Arrivé en Allemagne pour 2 millions d’euros, il vaut désormais dix fois plus. Et fait ainsi partie des sept joueurs de l’équipe nationale autrichienne à dépasser la barre des 20 millions d’euros de valeur marchande.

Stefan Posch (Défenseur/Bologne)

Ce défenseur de 26 ans a été l’une des belles surprises de la saison en Serie A. Prêté par Hoffenheim à Bologne, Posch s’est rapidement installé au poste de back droit qu’il n’a pas lâché jusqu’en fin de saison. Grand par la taille (1m90), Stefan Posch a démontré qu’il pouvait être aussi décisif défensivement qu’offensivement lui qui a inscrit six buts et réalisé deux passes décisives. Ses prestations ont tellement plu à Bologne, où évolue son compatriote Marko Arnautovic, que l’option d’achat a été levée. Une belle opération pour le club italien qui s’offre pour 5 millions d’euros un international, capable d’évoluer à droite comme dans l’axe de la défense, dont la valeur marchande est estimée à 14 millions d’euros. En décembre 2020, il avait involontairement fait les titres des journaux après s'être fait cracher dessus par Marcus Thuram en pleine rencontre.