Le capitaine Romelu Lukaku inscrit son 73e but avec les Diables rouges grâce à une superbe frappe (vidéo)

Alors que la Belgique était menée au score par l'Autriche, Romelu Lukaku est trouvé par Lukebakio. Sans regarder le but, le capitaine d'un soir parvient à frapper en force dans le petit filet opposé, sans que Schlager puisse intervenir. Un but à la Romelu, son 73e but en 107 sélections avec la sélection belge.