L'analyse du onze des Diables face à l'Autriche : Dendoncker en défense, cela devient son habitude chez les Diables

Parmi ses options figuraient Sebastiaan Bornauw, Ameen Al-Dakhil et Lander Dendoncker, pour garder Arthur Theate au poste d’arrière gauche. Il a opté pour l’expérience de Dendoncker, qui est devenu plus qu’un dépanneur en défense centrale, avec le temps. Le joueur d’Aston Villa a été aligné dans la défense à trois de Roberto Martinez cinq fois lors de ses sept dernières titularisations.

Il a donc un certain vécu, et une expérience du rendez-vous, au contraire de Bornauw et Al-Dakhil, et alors que Faes ne disputera que son troisième match dans la peau d’un titulaire. L’autre élément qui a pu jouer en faveur de Dendoncker est le côté physique, pour aller dans les duels face aux attaquants autrichiens. Il lui manquera la vitesse, peut-être, mais il n’est pas certain que les joueurs offensifs autrichiens, dans l’axe en tout cas, brilleront par leur vitesse.

Le reste de l’équipe, et donc les questions relatives aux forfaits de De Bruyne et Onana, ont été résolues en deux temps. Youri Tielemans accompagnera Orel Mangala au milieu et Yannick Carrasco sera installé dans le cœur du jeu, pour permettre à Jeremy Doku d’occuper le flanc gauche, a priori. Ce sera la première titularisation du joueur de Rennes depuis le quart de finale de l’Euro contre l’Italie, le 2 juillet 2021.

L'équipe: Courtois; Castagne, Faes, Dendoncker, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, Carrasco, Doku; Lukaku