Olivier Giroud a inscrit dès la 3e minute son 54e but en sélection (record national), et Kylian Mbappé, sur penalty juste avant la pause (45+3), s'est approché de Michel Platini avec 39 buts (contre 41). Le troisième but a été marqué par Aymen Mouelhi contre son camp (78e). Lundi, les Bleus recevront la Grèce (2e, avec un match en moins) au Stade de France.