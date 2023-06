Le réservoir belge au milieu de terrain est fou : on pourrait aller jusqu’à onze forfaits sans stresser Tedesco

C’est surtout chez les milieux à vocation défensive que le choix est dingue : Domenico Tedesco pourrait appeler une… quinzaine de joueurs différents sans faire baisser le niveau de l’équipe nationale de façon nette. Imaginez un instant le cas de figure à n’importe quelle autre position et Domenico Tedesco perdrait tous ses cheveux.

On a zoomé sur la position de milieu défensif et relayeur (les 6 et les 8) à un an de l’Euro en Allemagne, en classant les joueurs en différentes catégories. Tous ambitionnent d’être dans le noyau des Diables à court terme. Le jour où tout le monde sera disponible en même temps, le coach fédéral devra faire des choix douloureux.

Les survivants de la génération dorée

Lundi, lors de l’entraînement ouvert, il fallait voir l’intensité que Youri Tielemans (26 ans) mettait dans chacune de ses prises de balle. Ses passes à dix mètres étaient des frappes au but pour bon nombre de mortels. Le médian le plus capé de la sélection (58) sait qu’il joue gros lors de ce rassemblement. Absent en mars pour les débuts de Tedesco, il doit montrer qu’il reste l’un des leaders du groupe. Et aussi effacer certains doutes après une Coupe du monde décevante et une relégation avec Leicester. Il n’a que 26 ans et il était programmé pour être le visage de l’après-Axel Witsel.

On va donner un coup de vieux à Leander Dendoncker (28) : dans cette sélection privée de De Bruyne, il est le cinquième joueur de champ le plus âgé du groupe (derrière Vanaken, Carrasco, Batshuayi et Lukaku). Avec le départ à la retraite de Witsel, il pouvait espérer monter en grade mais, blessé, il n’était pas là en mars. Comme Tielemans, en partant de plus loin, il doit montrer qu’il peut incarner le visage actuel des Diables, même s’il peut toujours miser sur sa polyvalence en défense centrale.

guillement "En Premier League, j'ai appris à mettre encore plus d'impact dans mon jeu, notamment en prenant du muscle."

Les ambitieux qui poussent

Amadou Onana (21) est arrivé dans la sélection belge en cassant tout, surtout la hiérarchie. Il s’est très vite imposé comme un titulaire qui fait du bien à l’équipe, avec sa taille, son énergie et sa puissance. Le tout en seulement six caps. Mais le milieu d’Everton est blessé et ne jouera pas samedi contre l’Autriche et mardi en Estonie. Positionné comme numéro 6 face aux Allemands en mars, il avait démontré qu’il était aussi capable de se cantonner à ce rôle moins en vue.

Amadou Onana est forfait pour ce rassemblement de juin. ©Charvamalou Photo news

Contre les Autrichiens, Orel Mangala (25) pourrait occuper ce poste de numéro 6, lui était un cran plus haut à Cologne en mars. “J’ai souvent joué dans cette position de milieu défensif lors de mes derniers matchs à Nottingham, assurait-il jeudi face à la presse. J’avais montré de belles choses pour ma première titularisation en équipe nationale mais je peux faire mieux. En Premier League, j’ai appris à mettre encore plus d’impact dans mon jeu, notamment en prenant du muscle.” L’ancien de Dortmund, Stuttgart et Hambourg sait qu’il a une belle chance à prendre, lui qui échange en allemand avec le sélectionneur.

Les gamins qui n’attendent pas

Aster Vranckx (20) est passé des U21 aux A assez discrètement, après le forfait de KDB. Mais le capitaine des Espoirs a bien l’intention de se montrer pour faire laisser définitivement les Diabotins derrière lui après l’Euro de cet été. Il est conscient qu’il devra avoir plus de temps de jeu que cette saison à Milan mais son profil complet plaît à Tedesco, qui le connaît de la Bundesliga.

Lui n’est pas passé par le championnat allemand mais Roméo Lavia (19) n’a pas eu besoin de ça pour séduire le sélectionneur. On aurait d’ailleurs été curieux de voir qui Tedesco aurait appelé avec les A si le joueur de Southampton ne s’était pas blessé. Lavia manquera aux Espoirs à l’Euro mais il compte bien passer à un cap dans la hiérarchie dès la saison prochaine. Le choix de son futur club cet été sera important après la descente de Saints en D2.

À l’Euro U21, Jacky Mathijssen aurait aimé avoir Lavia. Il aurait aussi voulu compter sur Arthur Vermeeren (18), lui aussi forfait sur blessure. À peine majeur, il a pris une part importante dans le doublé de l’Antwerp. Sa cote a explosé et il deviendra difficile de passer à côté de lui chez les A s’il confirme l’an prochain.

Pas de Lavia et pas de Vermeeren pour Mathijssen mais il a quand même cinq médians de très grande qualité dans sa sélection : en plus de Vranckx qui retrouvera le groupe après l’Autriche, il y a Eliot Matazo (21), Nicolas Raskin (22), Arne Engels (19) et Mandela Keita (21). Quatre grands talents qui ont grandi dans leur club cette saison. La prochaine étape est aussi l’équipe nationale A pour eux.

Jacky Mathijssen pourra compter sur son capitaine Aster Vranckx à l'Euro U21 mais le joueur de Milan est ambitieux.

Les oubliés qui espèrent toujours

On vient déjà de citer onze médians de grande qualité. Ceux qui arrivent derrière ont donc très peu de chance. Mais certains peuvent encore y croire. On pense à Albert Sambi Lokonga (23) en premier lieu. Son passage en Premier League ne se passe pas comme il l’espérait mais il a appris la patience dans sa carrière, lui qui a explosé sur le tard à Anderlecht. Il reste un joueur sous contrat à Arsenal.

La patience est une valeur qu’on peut aussi lier aux carrières de Dennis Praet (29) et Bryan Heynen (26). Le premier peut clairement encore avoir de l’espoir puisqu’il était dans la première sélection de Tedesco en mars. L’énergie qu’il met dans son jeu plaît à l’Allemand. Pour le second, le chemin semble plus long mais la présence de Mike Trésor lui montre que le sélectionneur regarde les matchs de Genk, contrairement à ce que la direction limbourgeoise imaginait.

Voilà treize noms pour Tedesco. Et on n’a pas parlé de garçons comme Mats Rits, Julien de Sart ou Senne Lynen. Ni même de Joseph Nonge Boende, l’ado très ambitieux qui vient de fêter ses dix-huit ans à la Juventus.