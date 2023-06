Un peu plus de six mois plus tard et pour le premier match sur le sol belge de nos Diables rouges depuis le Mondial, la Belgique va fêter son ancien capitaine comme il se doit lors de la rencontre face à l’Autriche. “Je suis très impatient de revoir les supporters belges qui m’ont toujours soutenu. Je suis d’ailleurs l’un d’entre eux maintenant : un fier supporter”, a expliqué Eden Hazard dans le communiqué de l’Union belge.

De nombreuses actions seront mises en place pour que le stade roi Baudouin soit plus bouillant que jamais. Pour ce faire, l’Union belge a d’ailleurs lancé un appel aux supporters présents dans les tribunes de se revêtir en rouge pour la première de Domenico Tedesco en Belgique.

Pour le reste, l’URBSFA a mis les petits plats dans les grands. Ainsi, des pancartes rouges seront placées sur chaque siège du stade pour permettre aux supporters de créer un tifo géant lors de la montée des joueurs sur la pelouse.

De plus, un DJ se chargera de faire monter la température dans le stade avant et après la rencontre.

À la mi-temps, Eden Hazard sera à la fête : le Brainois effectuera un tour d’honneur dans une BMW décapotable.

Après le match, l’ancien capitaine emblématique des Diables remontera sur la pelouse et bottera, comme les autres joueurs, 33 ballons dans les tribunes, à l’adresse des supporters. Un pour chaque but inscrit par le Brainois avec les Diables rouges.

La soirée se clôturera par un dernier petit discours d’Eden Hazard au public.

Courtois également mis à l’honneur

Eden Hazard ne sera pas le seul Diable fêté samedi soir : pour leur 100e cap sous le maillot belge, Thibaut Courtois va également être mis à l’honneur. Le gardien belge a fêté sa 100e durant la Coupe du monde.

Kevin De Bruyne aurait également dû recevoir les honneurs mais étant blessé, il ne pourra pas disputer son 100e match chez les Diables rouges contre l’Autriche.