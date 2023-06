Theate : “Cela m’aurait plu de jouer l’Euro Espoirs mais c’est satisfaisant de voir que le sélectionneur a besoin de moi ici”

”On n’avait jamais évoqué cette position avec Roberto Martinez qui me voyait plus comme un défenseur central. Je ne sais pas si ma carrière m’amènera à jouer plus souvent comme arrière latéral. Je suis sans doute plus à l’aise dans l’axe mais avec un temps d’adaptation, si je peux aider l’équipe à un nouveau poste, cela me va très bien. Ma polyvalence est un atout, on en a discuté avec le coach cette semaine. Le fait d’être gaucher est un plus aussi. Mais il faut malgré tout prester sur le terrain quand je reçois du temps de jeu.”

Theate faisait également partie des joueurs sélectionnables par Jacky Mathijssen pour l’Euro Espoirs : “Cela aurait pu me plaire, surtout avec la perspective d’une qualification pour les JO. Mais je suis aussi content d’être ici, c’est la preuve que le sélectionneur a besoin de moi et ça fait plaisir.”

Également interrogé sur la possibilité de voir Toby Alderweireld revenir en équipe nationale, Theate a fait part de son optimisme : “On l’apprécie tous, je l’ai côtoyé pendant deux ans chez les Diables. Il fera son propre choix en discussion avec le staff mais cela ferait plaisir de le revoir dans le groupe.”