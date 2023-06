Lior Refaelov a a été formé au Maccabi Haifa, où il a effectué ses débuts professionels en 2004. En 2011, il quittait Haifa pour la Belgique, signant au Club de Bruges. Il a remporté deux titres de champion de Belgique (2016, 2018), une Coupe de Belgique (2015) et deux Supercoupes de Belgique (2016, 2018) avec les Blauw & zwart. Il a ensuite rejoint en 2018 l'Antwerp, avec qui il a remporté la Coupe de Belgique en 2020 et le Soulier d'Or la même année. Arrivé en fin de contrat à l'Antwerp en 2021, il passait au RSCA, où il a disputé 91 rencontres en deux saisons, compilant 25 buts et 13 assists.

La saison dernière, Refaelov avait atteint la finale de la Coupe de Belgique avec Anderlecht, perdue contre La Gantoise, et la 3e place en championnat. Cette saison, il n'est pas parvenu à aider le RSCA à atteindre le top 8 avec une 11e place finale. Sur la scène européenne, Anderlecht avait été éliminé en quarts de finale de la Conference League par l'AZ Alkmaar.

Le Maccabi Haifa a décroché cette saison son 3e titre de champion d'Israël d'affilée, portant son total de titres à 15.