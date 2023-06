Interrogé par nos confrères de RTL, celui qui disputera l’Euro avec les espoirs n’a pas esquivé la question sur son avenir. “Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j’ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur avec de l’ambition. J’ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible.”

Depuis quelques semaines, le joueur de 23 ans est cité en Allemagne, et plus précisément du côté de Leipzig. Et cette destination ne semble pas déplaire au principal intéressé. “Cela peut être un bon club qui va m’aider à franchir une étape. Ils jouent le titre et la Champions League tous les ans. Mais comme je l’ai dit, je suis un joueur de Lens et les clubs doivent discuter entre eux, mon agent gère ça également. Je suis ici en équipe nationale pour me concentrer et aider ma nation.”