Ligue des Nations: L'Espagne élimine l'Italie et jouera la Croatie en finale

Mais huit minutes plus tard, la demi-finale était totalement relancée suite à une faute de main de Le Normand dans son rectangle. Immobile s'élançait du point de penalty pour égaliser et remettre les Italiens dans la partie (11e). En dix minutes, ces derniers étaient d'ailleurs proches de prendre l'avantage mais le but de Frattesi était annulé par le VAR pour une position de hors-jeu dans l'action (21e).

A peine la deuxième mi-temps relancée, l'Espagne s'offrait une double occasion très dangereuse avec une première frappe de Merino repoussée par Donnarumma et une reprise de Morata qui passait juste à droite du poteau (48e). Il fallait attendre les derniers instants de la rencontre et une frappe déviée de Rodri être reprise à bout portant par Joselu, décisif seulement cinq minutes après sa montée au jeu (89e).

La finale aura lieu dimanche soir à Rotterdam. Le match pour la 3e place se déroulera dimanche après-midi à Enschede.