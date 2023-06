Ligue des Nations: la Croatie vient à bout des Pays-Bas en prolongation et se qualifie pour la finale

Ronald Koeman, qui a dû se passer de Memphis Depay et Matthijs De Ligt, a tablé sur Malen, Cody Gakpo et Xavi Simons. Zlatko Dalic a reconduit la bande à Modric sans Josko Gvardiol, blessé à l'aine. Sous l'impulsion de Teun Koopmeiners, Denzel Dumfries et Frenkie de Jong, les Néerlandais ont acculé les Croates dans leur camp, mais ils ont patienté pour jouir d'une brève désorganisation de la défense adverse. Se retrouvant avec beaucoup d'espace à l'entrée de la surface, Mats Wieffer a servi Malen, auteur du seul tir cadré de la période (34e, 1-0).

A l'image de Modric, pour sa 165e sélection, les Croates ont pris plus de risques après la pause. Retenu brièvement par Gakpo, le milieu du Real Madrid a hérité d'un penalty transformé par Kramaric (55e, 1-1). Avec l'égalisation, les Vatreni avaient retrouvé leur superbe et sur un centre appuyé dans la surface de Luka Ivanusec, Pasalic les a portés au commandement d'une reprise instantanée (72e, 1-2). Koeman a alors ajouté un attaquant, le Brugeois Lang (85e), qui a concrétisé les impulsions offensives oranjes (90e+6, 2-2). Entré pour les prolongations (91e), Petkovic a été l'homme de la situation en marquant d'une frappe des 20 mètres (98e, 2-3) et en amenant le penalty transformé par Modric (116e, 2-4).