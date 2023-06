Eden Hazard descendu par un journaliste français : “Il n’a pas fait un seul bon match au Real Madrid”

L’After Foot de RMC s’est attardé sur le départ d’Eden Hazard du Real Madrid, cette semaine. Les journalistes français ont d’abord remis son transfert dans le contexte de 2019 : “Il faut se souvenir qu’il est arrivé de Chelsea alors qu’il roulait sur la Premier League. Il était juste derrière Messi et Ronaldo.” C’était dans la foulée de l’Europa League remportée, et un an après son excellent Mondial en Russie.