Comment l’Autriche a révolutionné le football mondial : Red Bull, précurseur des réseaux de clubs

On retrouvera samedi au stade Roi Baudouin pas mal de joueurs passés par un des clubs de la “galaxie Red Bull”, puisqu’il convient d’appeler de la sorte un des premiers groupes footballistiques à avoir compris l’intérêt de posséder plusieurs clubs dans différents pays, et, surtout, à créer une identité commune entre membres eux. Junior Adamu (RB Salzbourg, ex-FC Liefering), Konrad Laimer (Bayern, ex-RB Salzbourg et RB Leipzig), Xaver Schlager (RB Leipzig, ex-RB Salzbourg et FC Liefering), Nicolas Seiwald (RB Leipzig, ex-RB Salzbourg et FC Liefering), Romano Schmid (Werder Brême, ex-RB Salzbourg) et Marcel Sabitzer (Manchester United, ex-RB Salzbourg et RB Leipzig) : tous ces internationaux autrichiens sont des produits du groupe. Martin Hinteregger, Andreas Ulmer, Stefan Lainer, Hannes Wolf et Valentino Lazaro, repris en sélection en 2022, également.

Cinq clubs en trois ans

Si Red Bull a fondé un empire du foot qui marque les esprits, il le doit autant au nombre d’étoiles de sa galaxie, qu’à la cohérence du projet dans son ensemble et à une certaine réussite. Après avoir acheté l’Austria Salzbourg en 2005, pour le transformer en Red Bull Salzbourg et remplacer le traditionnel mauve et blanc par les couleurs de la marque, la société de Dietrich Mateschitz s’offre une “franchise” en MLS, avec New York. Exit le Metro Stars en 2006, place au New York Red Bulls et aux mêmes couleurs et logo au taureau. Tout cela crée des tensions avec les supporters historiques des clubs, évidemment.

En 2019-20, le jeune Haaland inscrivait 29 buts en 27 matchs pour RB Salzbourg, avant de filer à Dortmund contre 20 millions €. ©Image Sport / Panoramic

Il faudra plus de temps pour trouver une entité allemande, puisque le règlement de Bundesliga est plus strict sur le capital d’un club, qui ne peut être détenu à plus de 50 % par un même investisseur privé. Après plusieurs refus, un accord tombe en 2008 avec le club de cinquième division SSV Markranstädt situé en banlieue de Leipzig. Le cinquième club du réseau – Red Bull avait aussi acheté un club brésilien et un club ghanéen, abandonné en 2014 – monte rapidement les échelons du foot allemand pour atteindre la Bundesliga en 2016.

Le premier étage de la fusée a été piloté par Gérard Houllier. L’ancien entraîneur de Liverpool et sélectionneur de l’équipe de France est devenu en 2012 directeur sportif de New York puis de la branche football du groupe et cultive l’idée de tisser un fil rouge entre toutes les entités.

"Bullenhass", la "haine de Red Bull", est un slogan souvent déployé par les supporters adverses de Leipzig vis-à-vis du modèle économique du groupe. ©Witters

Le pape Rangnick

Cette stratégie a pris une dimension encore plus forte avec l’arrivée de Ralf Rangnick. Le deuxième étage a été lancé par l’Allemand, devenu le véritable gourou du groupe. Très estimé en Allemagne, celui qui a fait passer Ulm puis Hoffenheim de D3 en D1 ou encore amené Schalke en demi-finale de Ligue des champions (2011), ne souhaitait plus entraîner à cette époque. Mais ses idées tactiques, le “gegenpressing” (contre-pressing) en tête, ont séduit les dirigeants, qui en ont fait leur directeur sportif. Cette même approche tactique appliquée aux différentes entités du groupe a donné une dimension supplémentaire au football de la “galaxie Red Bull”.

guillement Pour Rangnick, l'équipe doit tirer au but dans les 10 secondes qui suivent la récupération du ballon

”Ralf, que j’avais rencontré lorsque j’étais directeur technique de la fédération belge, m’a proposé plus tard de travailler comme scout pour Salzbourg puis pour tout le groupe”, se souvient aujourd’hui Benoît Thans. “C’est un passionné, qui ne parle que football. Il avait une approche de professeur : pour lui, les datas étaient très importants. Un joueur doit parcourir un certain nombre de kilomètres sur un match, par exemple, sinon il y a un problème. Mais il gardait aussi ce feeling qu’un entraîneur doit avoir. L’objectif était de prendre des jeunes et d’en faire de véritables joueurs de foot. Il m’avait expliqué sa vision du jeu : il fallait presser haut, récupérer le ballon, chercher rapidement la verticalité pour déclencher un tir dans les dix secondes. Sur le coup, ça faisait très 'Playstation', mais en fait, à force de s’entraîner à cela, les joueurs finissaient par y arriver.”

Ralf Rangnick à l'époque où il entraînait Leipzig, en 2019, où il a notamment révélé Timo Werner. ©Witters

Ses séances avec un chronomètre géant installé en bord de terrain décomptant bruyamment les secondes dans le but de créer de la tension chez ses joueurs, qui adaptaient alors petit à petit leur façon de jouer, sont devenues cultes. Et ont porté leurs fruits. “Il a fait de Salzbourg et de Leipzig des machines de guerre”, poursuit Benoît Thans. Rangnick a influencé toute une génération d’entraîneurs allemands, dont Domenico Tedesco, lui aussi passé par Hoffenheim (entraîneur des U17 et U19), Schalke (2017-19) et le RB Leipzig (2021-22).

Directeur sportif du RB Salzbourg en 2012, Rangnick passera ensuite à Leipzig, où il occupera même le poste d’entraîneur (2015-16 et 2018-19). Deux fois vice-champion (2017 et 21), le club d’Allemagne de l’Est n’a jamais obtenu le titre, mais remporté deux Coupes (2022 et 23). Il est devenu un club majeur de Bundesliga, et le RasenBallsport – un club ne peut porter le nom d’un sponsor – a déjà disputé une demi-finale de Ligue des champions en 2020. Rangnick a également été directeur sportif des entités brésilienne et US du groupe en 2019-20.

Recherche jeune joueur à fort potentiel

Le choix des profils recrutés était également précis : “L’idée est de signer de jeunes inconnus talentueux pour jouer un football explosif qui colle à l’image de la marque Red Bull, bien plus qu’un jeu frileux de contre-attaque”, expliquait lui-même Rangnick.

Kimmich, Werner, Keita, Konate, Upamecano : voilà quelques exemples de joueurs méconnus repérés par Rangnick et ses troupes et devenus des footballeurs de premier plan. On ne parle même pas du cas Haaland, attiré de Molde à Salzbourg à 18 ans avant de prendre la trajectoire que l’on connaît. “Quand on lui disait 'J’ai vu un joueur splendide', il répondait : 'Il a quel âge ? 23 ans ? C’est déjà trop vieux'”, sourit Benoît Thans.” L’idée était de les prendre le plus tôt possible, pour pouvoir les développer et les faire passer par l’équipe B de Salzbourg, le FC Liefering (NDLR : évoluant en D2 autrichienne). Ils pouvaient jouer tôt face à des adultes et, idéalement, étaient en D1 à 20 ans puis en Ligue des champions à 22.” Avec deux avantages : plus les joueurs sont jeunes, plus ils sont adaptables à son approche du jeu. Et, plus leur potentiel à la revente est grand. Salzbourg vient de vendre l’Américain Aaronson à Leeds contre 33 millions €.

Salzbourg a même vendu pour près de 210 millions € ces trois dernières saisons, d’après Transfermarkt et a acheté dans le même temps pour 75 millions €,“seulement”. “Red Bull a été intelligent”, poursuit Thans. “La société a investi dans deux académies, au Brésil et au Nigéria, construit aussi deux très beaux centres de formation à Salzbourg et à Leipzig plutôt que de recruter des joueurs très chers. Elle se reposait sur près de 100 scouts dans le monde qui rentraient des rapports dans une plateforme pour connaître à peu près tous les joueurs intéressants et savoir compenser un départ immédiatement. Trois fois par an, tous les scouts étaient invités pour un rassemblement où chacun pouvait partager ses idées. Rangnick souhaitait aussi que les entraîneurs des jeunes soient professionnels le plus tôt possible. Et cela a amené une jeune génération de nouveaux coachs, d’ailleurs.” Dont Tedesco, à nouveau. “C’était une organisation remarquable. Le groupe a ensuite perdu Ralf (NdlR : parti au Lokomotiv Moscou, puis à Manchester United et à la tête de l’Autriche depuis un an) et le patron de Red Bull, Dietrich Mateschitz, décédé, mais les bases sont bien là.”

L'exemple Salzbourg, le contre-exemple Bragantino

Si RB Salzbourg vient d’enchaîner dix titres de champion, tout n’a pas été aussi abouti: Leipzig court toujours après son premier sacre national. Tout comme New York, malgré une finale de playoffs en 2008. Au Brésil, il a carrément fallu revoir la stratégie : puisque Red Bull Brasil, acheté en 2007, n’arrivait pas à rejoindre les divisions nationales, le groupe a repris un autre club en 2019, Clube Atlético Bragantino, devenu Red Bull Bragantino et évoluant en Serie A. Comme en Autriche avec Liefering, le groupe utilise le club de division inférieure pour former les jeunes de Bragantino. Et, qui sait ?, un jour amener plusieurs joueurs en Seleçao.