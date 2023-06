Teddy Teuma reconnaît qu'il y a des négociations entre l'Union et Reims: "J'ai donné mon accord au club français"

Plusieurs jours après la cruelle fin de saison, et alors que son nom agite le mercato estival, l’international maltais a directement accepté la demande d’interview. Et ainsi revenir, juste avant Malte-Angleterre de ce vendredi, sur la déception du titre perdu, mais surtout sur son futur qui se profile de plus en plus loin de l’Union Saint-Gilloise…

Après la cruelle fin de saison de l’Union, est-il facile de se replonger dans des matchs internationaux?

”Juste après la rencontre face à Bruges, je n’aurais jamais cru pouvoir rejouer un match dans un si court laps de temps. Mais je reste un passionné et le football me manquait déjà après seulement deux jours de pause. J’ai besoin de retourner sur les terrains pour passer à autre chose. Jouer face à l’Angleterre est une bonne façon de tourner la page. Même si nous avons vécu une énorme déception que je n’oublierai jamais, cela va me permettre d’avaler la pilule plus facilement.”

L'Union est passée à côté du titre de champion pour quelques minutes seulement... ©JDM

Dans quel état d’esprit étiez-vous lors des jours qui ont suivi le match face à Bruges?

”Je n’arrivais pas à trouver les mots. Pendant plusieurs jours, je n’ai pas réussi à fermer l’œil. C’était compliqué, car beaucoup de gens m’appelaient pour me demander ce qui était arrivé et comment c’était possible d’être passé à côté du titre. C’est quelque chose d’incroyable qui s’est déroulé, mais dans le mauvais sens… Cela fait partie du destin et il faut l’accepter.”

Votre sortie sur blessure a-t-elle influencé le résultat final?

”Je n’ai pas analysé la rencontre, ce serait d’ailleurs impossible pour moi de regarder à nouveau les images. Mais c’est la question que je me suis posée directement après le coup de sifflet final : qu’est-ce qu’il se serait passé si j’étais resté sur le terrain plus longtemps ? J’avais la sensation que nous étions proches du 2-0 avant ma sortie puis plus proches du 1-1 après ma sortie. Depuis le banc de touche, je voyais que l’équipe était moins fluide et moins sereine… Pendant deux jours, cela a été ma plus grande interrogation : pourquoi je suis allé dans ce duel qui a causé ma blessure ?”

guillement "Qu'est-ce qu'il se serait passé si j'étais resté sur le terrain plus longtemps ?"

Comment réussir à repartir de l’avant après une telle claque?

”Même si c’était moins douloureux, nous avons vécu la même chose la saison dernière et nous avons réussi à nous relever. Cette saison, je ne vais pas dire que nous n’avons jamais cru au titre, mais nous ne nous faisions pas de films, car nous n’avons jamais été premiers. Ce n’est qu’à 1-0 face à Bruges, quand nous avons compris que Genk menait aussi au score, que nous y avons réellement cru. Avant la douche froide qui nous empêche de réaliser le rêve ultime… Après, si on tire le bilan, il reste très positif avec une demi-finale de Coupe, un quart d’Europa League et une participation à la course au titre.”

Quel regard portez-vous sur le futur de l’équipe à court terme?

”Vu la situation, certains joueurs vont inévitablement avoir envie d’aller voir ailleurs. Mais la direction a une bonne stratégie de recrutement qui lui permet de compenser les départs. Après les départs d’Undav et de Vanzeir, les dirigeants m’avaient dit qu’ils trouvaient toujours des solutions et cela a été le cas. Je ne me fais pas de tracas pour la saison prochaine.”

Face au Club Bruges, Teddy Teuma a certainement joué son dernier match avec le maillot de l'Union. ©[initial]

Dans votre cas, il est difficile de vous imaginer avec le maillot de l’Union la saison prochaine…

”À l’heure actuelle, cela ne dépend pas de moi. C’est l’Union qui a les clés. Je préférerais que cela se termine bien et qu’on se remercie pour le travail accompli. Je ne dirais pas que rester à l’Union serait un échec, mais cela me blesserait dans mon ego. J’ai tellement donné à ce club que j’aimerais que la direction me remercie et accepte un probable départ.”

L’Union a refusé une première offre faite par Reims: le projet rémois est le plus concret?

”C’est un projet qui coche toutes les cases, aussi bien sportivement que financièrement. La direction de Reims m’a fait comprendre qu’elle recherchait un joueur expérimenté capable d’encadrer les plus jeunes. J’ai eu une discussion très positive avec Will Still (NdlR : l’entraîneur de Reims). Je lui ai expliqué que j’avais besoin de garanties en changeant de club et d’être sûr de savoir où je mettais les pieds. Still connaît le championnat belge et mes qualités. J’ai donné mon accord, mais les deux clubs doivent ensuite trouver un terrain d’entente. Ils sont en pourparlers, mais rien n’est fait. Rennes ? C’était moins concret que Reims, il s’agissait de bruits de couloir.”

guillement "Rester à l'Union ne serait pas un échec, mais cela me blesserait dans mon ego."

Il y a peu, vous nous expliquiez avoir une préférence pour un autre club du championnat de Belgique au sein duquel vous êtes connu et reconnu: vous avez changé d’avis depuis lors?

”En Belgique, je ne vois aucun club qui pourrait me donner sportivement plus que ce que j’ai connu à l’Union. Ensuite, je ne me vois pas aller dans un club très huppé où je dois refaire mes preuves. À presque 30 ans, je n’ai plus le temps pour cela. Je préfère rejoindre un club du milieu de tableau de Ligue 1 où je pourrai être un cadre. Je veux garder le même statut qu’à l’Union, car c’est cela qui me rendait performant sur le terrain. Si toutes les conditions sont réunies, ma préférence va donc vers la France. J’espère que c’est ce qu’il va se passer, car c’est une trop belle opportunité pour moi.”

Avez-vous peur que l’Union fasse durer les négociations pour retirer le plus d’argent dans votre transfert?

”Je ne l’espère pas. J’espère qu’il y aura au contraire un respect mutuel et que le club comprend que je ne fais pas un choix sur un coup de tête. J’arrive à la fin d’un cycle avec l’Union et j’ai bien pesé le pour et le contre. Je suis très attaché au club, d’autant plus en tant que capitaine, mais avoir l’opportunité de retourner en France est quelque chose d’extraordinaire. S’ils ne peuvent pas m’offrir les mêmes conditions que des clubs de Ligue 1, j’espère qu’ils me remercieront et que je pourrai sortir par la grande porte sans aller au clash avec un club pour lequel j’ai un énorme respect.”

guillement "J'espère que je pourrai sortir par la grande porte sans aller au clash."

Avez-vous déjà fait vos adieux à vos coéquipiers?

”Honnêtement, non. Que je parte de l’Union ou non, j’ai la sensation que je reverrai de toute façon les joueurs avec lesquels j’étais très proche. Je suis toujours en contact avec l’équipe. Et si mon départ se fait dans de bonnes conditions, il y aura certainement la possibilité pour moi de revenir au club pour par exemple donner un coup d’envoi. Cela me ferait vraiment plaisir.”