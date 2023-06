M. van Bommel avait été abordé par un homme armé dans la nuit du 24 au 25 octobre 2022, alors qu'il s'apprêtait à garer sa Porsche dans un parking souterrain. L'entraîneur néerlandais de l'Antwerp avait alors rapidement reculé et était sorti du parking, en appelant à l'aide à haute voix. Son agresseur avait pris la fuite à pied.

La police avait ensuite saisi la voiture de M. van Bommel pour enquête et avait découvert un traceur qui y était fixé. Grâce au compte lié à ce dernier, les enquêteurs étaient parvenus à localiser le prévenu, âgé de 25 ans, et séjournant au centre d'accueil de Kapellen. Il prétendait n'avoir que 17 ans, mais des radiographies des dents, du poignet et de la clavicule avaient révélé qu'il était majeur.

Les enquêteurs avaient d'abord pensé que le prévenu ciblait la voiture de luxe de l'entraîneur de l'Antwerp, mais un fichier audio en anglais contenu dans son téléphone portable a permis d'en savoir davantage sur les raisons de l'agression. Ce fichier audio contenait des menaces de mort à l'encontre de M. van Bommel et de sa famille, et exigeait de ce dernier qu'il donne un contrat de footballeur au prévenu.

Le tribunal a estimé que les faits étaient avérés et a accordé à l'entraîneur 5.000 euros de dommages et intérêts.

Entraîneur principal de l'Antwerp depuis un an, le Néerlandais de 46 ans a permis au matricule N.1 de décrocher son premier titre de champion de Belgique depuis 1957.