De Bruyne au paradis, Lukaku va vivre un enfer

Sur la pelouse, le moment est furtif. Kevin De Bruyne croise Romelu Lukaku. "Il m’a félicité et m’a dit qu’on méritait de gagner, explique KDB. Évidemment que ce n’est pas agréable de voir un ami perdre." Surtout de cette manière-là. Mais il ne pouvait y avoir qu’un seul successeur à Éric Gerets, Daniel Van Buyten, Divock Origi, Simon Mignolet, Thibaut Courtois et Eden Hazard. Et dans cette finale, les sommets sont plus à chercher dans les émotions vécues par nos Diables plutôt qu’au niveau de jeu. La preuve.

De Bruyne, blessé mais comblé

Il a essayé. Finissant par accepter la fatalité en quittant le terrain sur une action qui ne lui ressemble pas. Après son centre expédié derrière le but, Kevin De Bruyne a pointé son index dans le ciel turc pour demander son remplacement que le banc avait préparé quelques minutes avant, quand dans la foulée d’une frappe enroulée trop molle, le Diable s’était assis sur la pelouse au bout d’une course d’un repli défensif trop intense pour son ischio-jambier droit.

"Depuis le match à Munich (le 19 avril dernier), j’ai eu des petites douleurs au niveau des ischios. Les deux derniers mois ont été durs. Là, c’est complètement déchiré. Ce n’est pas drôle parce que j’étais plutôt bien dans le match mais il faut faire avec. Je me sens complètement vidé", a-t-il lancé.

Son seul relais technique de la soirée avec Gundongan avait fait naître cette occasion franche d’Haaland (27e). Et sa sortie a fait craindre le pire. Le début d’une malédiction. Pour lui, qui avait déjà dû sortir lors de la finale perdue contre Chelsea quand Rüdiger l’avait mis hors-jeu. Pour City aussi qui a déjoué sans son maître à jouer, surtout en début de seconde période, avant le but libérateur de Rodri. "Ce n’était pas le meilleur des matchs mais les finales sont toujours difficiles. J’ai tout fait pour être bien mais l’équipe est assez bonne et nous avons gagné, c’est le plus important. C’est incroyable. Nous avons travaillé tellement longtemps pour cela et faire partie de l’histoire… Nous le méritons pour tout ce que l’équipe a fait."

Même blessé et forfait pour le rassemblement des Diables – "il n’y a aucune chance que je joue" –, KDB a pu profiter de ce succès avec son épouse Michèle et ses enfants sur le terrain. Avec Jack Grealish dans le rôle de l’ambianceur numéro un qui est venu interrompre son interview en lui plaçant le trophée sur la tête. Avec tout le peuple de City venu fêter ses héros ce dimanche lors de ce défilé venu mettre un point final à cette saison historique où le Diable et ses partenaires ont signé le triplé Cup – championnat – Ligue des champions comme Manchester United avant eux. Les voisins bruyants ne sont pas prêts de se calmer.

Lukaku, encore raté

Il y a eu cette déviation malheureuse de ce retourné de Diego Carlos qui avait coûté à l’Inter Milan la Ligue Europa le 21 août 2020 à Cologne face à Séville (2-3) alors qu’il avait marqué le premier. Il y a eu ce 1er décembre 2022 à Doha quand, durant une mi-temps, il a multiplié les occasions manquées contre la Croatie. Et il y aura désormais ce 10 juin 2023 où un contre involontaire et une tête mal ajustée sont venues noircir sa nuit pour dessiner sur sa carrière une ombre avec laquelle il va devoir vivre. "Et cela va le hanter encore", a prévenu Thierry Henry.

Il fallait entendre la clameur monter de la tribune des tifosi interiste pour savoir à quel point Romelu Lukaku était attendu comme le sauveur d’une finale où, jusque-là, l’Inter avait tout bien fait. Au moment de son entrée (57e), l’accolade du surexcité Simone Inzaghi était rageuse, celle d’Edin Dzeko plus tendre. Le Diable a changé beaucoup de choses, sa force de percussion a fait mal et l’Inter a été meilleur avec lui que sans lui. Reste que cela ne le consolera pas. Parce qu’il y a eu cette action où Dimarco, qui venait d’échouer sur la barre, a vu son partenaire se retrouver sur la trajectoire de son deuxième coup de tête qui partait au fond (71e). Parce qu’il y a surtout eu ce coup de tête mal ajustée qui a fini sur le pied d’Ederson, tout heureux ensuite de voir Ruben Dias sortir ce ballon brûlant en corner.

"On se demande comment la balle n’est pas rentrée, a soupiré Simone Inzaghi. Il la met neuf fois sur dix mais là, il a échoué sur le gardien", a soufflé Denzel Dumfries qui ne voulait pas accabler encore plus son partenaire déjà plus bas que terre "parce que nous avons tous tout donné, on perd et on gagne ensemble".

Reste que Lukaku apparaît bien seul avec son intense déception. Après Cologne, il avait avoué n’avoir pas dit un mot "pendant quatre jours". La digestion du match contre la Croatie a été plus pudique mais plus longue encore. Comment se remettra-t-il de cette nuit stambouliote ? "Il va traverser la même chose qu’après la Coupe du monde, pense Thierry Henry. Il va devoir apprendre à vivre avec. Les gens vont le critiquer."

Le flot absolument nauséabond de messages sur les réseaux sociaux pourrait l’ensevelir. Et le Diable devra être costaud pour s’en relever et tourner la page. À commencer par celle de son avenir, un sujet brûlant, qu’il va devoir éclaircir loin des ténèbres turques.