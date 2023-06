”Ils parlent du Milan de Sacchi, de Zaccheroni et d’Ancelotti mais ne parlent jamais du Milan de Berlusconi. Alors que c’est moi qui choisis l’équipe depuis 18 ans, qui établis les règles et qui achète les joueurs… C’est comme si je n’existais pas.”

En 2007, à propos de la fragilité de Ronaldo :

”Je m’inquiète pour Ronaldo, nous devrions l’envoyer à Lourdes.”

Peu après avoir sauvé l’AC Milan de la faillite en 1986 :

”Milan ? C’est une affaire de cœur. C’est cher, mais la plus belle femme du monde coûte beaucoup aussi.”

En janvier 2013, il exclut la signature de Balotelli avant de… l’attirer lors du même mercato :

”Balotelli ? Si vous mettez une pomme pourrie dans le vestiaire, elle peut infecter toutes les autres.”

En 2014, dans le cadre de ses travaux d’intérêt général, il passe sa première journée dans une maison de repos. Il insinue que les résidents feraient un meilleur boulot que Clarence Seedorf, entraîneur des Rossoneri à l’époque :

”J’ai rencontré beaucoup de personnes ici. Eux seraient capables de bien contrôler le vestiaire de Milan.”

En 2008, après la défaite contre Bologne lors du match d’ouverture de la saison, il réfute l’hypothèse selon laquelle le coach Carlo Ancelotti serait sur un siège éjectable :

”Ancelotti est déjà suffisamment gros. Il a déjà mangé tellement de panettones (un gâteau traditionnel en Lombardie, habituellement mangé à Noël). Quoi qu’il arrive, il pourra encore en manger cette année.”

À propos du départ d’Andriy Shevchenko à Chelsea en 2006 :

”Son départ ? Ce n’était ni notre souhait, ni celui du joueur : il a dû se soumettre aux souhaits de sa femme. Et nous savons que les femmes sont souvent comme les capos (les supporters qui orchestrent les chants en tribunes) à qui on ne peut pas dire non.”

Récemment, à propos d’une promesse faite à ses joueurs de Monza :

”Pour les motiver encore plus, je leur ai dit : 'Vous jouerez contre Milan, la Juventus… Si vous battez ces grandes équipes, vous serez accueillis dans le vestiaire par un bus plein de p****'.”

En 2007, avant l’arrivée de Ronaldinho à San Siro :

”Je vais faire quatre promesses aux supporters. La première est que Silvio n’abandonnera jamais, la deuxième est que Silvio enverra Romano Prodi (le Premier ministre italien à l’époque) à la maison, la troisième est que Silvio nous sauvera des communistes et la quatrième est que Silvio nous achètera Ronaldinho.”

Lors d’un sommet européen à Bruxelles, en 2003, à Gerhard Schroeder, le Chancelier allemand (qui s’est marié quatre fois) :

”Parlons football et femmes ! Gerhard, pourquoi ne commencerais-tu pas ?”

En 1995, il argumente que l’AC Milan est la troisième chose la plus célèbre d’Italie :

”Nous espérons que nous avons construit une équipe capable de faire le show. Car nous avons une certaine responsabilité envers nos supporters et le monde entier. Nous sommes la chose la plus célèbre en Italie, après la mafia et la pizza.”