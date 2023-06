Youri Tielemans signe à Aston Villa

Aston Villa a confirmé sur son site web le transfert du Belge Youri Tielemans ce 10 juin 2023. Le joeur formé à Anderlecht et passé par Monaco était arrivé à Leicester en 2019. Il avait disputé 195 matchs et inscrit 28 buts avec les Foxes, remportant notamment la Cup en 2021 en inscrivant un superbe but. Lors de la saison 2022-2023, lui et les autres Belges de Leicester n'avaient pu éviter la relégation de leur club en deuxième division.