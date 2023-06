Romelu Lukaku avant la finale de la Ligue des Champions : “J’ai joué contre Kevin De Bruyne toute ma vie”

Romelu, tu as rarement été aussi fit…

”Ça va. Franchement, j’ai passé cinq mois assez compliqués. Une blessure comme j’ai eu, c’était assez compliqué pour moi vu que je suis un joueur assez explosif ; il fallait que je retrouve cette explosivité. On a fait un travail assez important avec les préparateurs. Tout se passe bien pour l’équipe et pour moi personnellement. J’espère qu’on peut terminer la saison en force.”

C’est le meilleur moment pour jouer cette finale pour toi et pour l’Inter ?

”C’est compliqué. Manchester City est une équipe assez complète, mais on est aussi dans un bon moment. En championnat, on a fait des bons résultats contre les grandes équipes. En Ligue des champions, on a su démontrer nos qualités. On va bien se préparer, on a une semaine entière pour se préparer. Cela dépendra du match, du scénario.”

À Manchester City, il y a Kevin De Bruyne, cela rend les choses spéciales. Vous en avez parlé de ce match ?

”Non. Cela fait longtemps que je joue contre Kevin. Depuis que j’ai 14 ans. J’ai joué contre Kevin toute ma vie. C’est juste le scénario qui est différent. Pour le reste, il n’y a pas de pression. Franchement, je suis vraiment détendu pour cette finale.”

guillement Je suis prêt et à disposition du coach.

Tu as toujours été joker en Ligue des champions cette saison. Tu t’attends à quel rôle ?

”Je ne sais pas. Tout dépend de l’entraîneur. Moi, je suis prêt et à disposition du coach.”

C’est possible que ce soit ton dernier match pour l’Inter ?

”Franchement, je n’y pense même pas. Je ne pense qu’à la finale.”

Toi, le Bruxellois, le jeune Anderlechtois, tu t’imaginais devenir le joueur que tu es devenu, prêt à jouer une finale de Ligue des champions ?

”Honnêtement, je dois dire la vérité. Je pense que oui. La formation à Anderlecht est incroyable, on est formé pour aller au top. Quand on allait dans les tournois, on gagnait tout le temps. Quand je voyais ce que Vincent Kompany était en train de faire à Manchester City ou Anthony Vanden Borre, je me disais que je voulais être le prochain. Après moi, tous les autres ont suivi. On a une belle formation. On est préparé dès le plus jeune âge pour arriver à cela.”