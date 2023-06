Kevin De Bruyne avant la finale de la Ligue des Champions: “Un seul match ne définit pas une carrière”

Kevin De Bruyne n’est pas totalement aligné avec son entraîneur. Question de personnalité sans doute. Interrogé sur le sujet de l’empreinte d’une victoire finale, il se veut plus nuancé : “Cela dépend à qui vous demandez. La plupart des gars ont été incroyables. Est-ce que cela aidera ? Oui. Mais un seul match ne définit pas une carrière. J’en suis à près de 700 matchs. 90 minutes sur 700 matchs ne définiront pas ma carrière. Mais évidemment que cela aiderait.”

À l’aube de décrocher le 20e titre de sa carrière pour magnifier encore plus son palmarès, le plus beau pour un Belge, KDB a forcément revu les images de la finale de 2021, quand Antonio Rüdiger l’avait mis K.-O., à l’heure de jeu. Avec cette scène cocasse : “Je ne me souviens de pas grand-chose. Je me souviens être retourné le matin à l’hôtel de l’équipe vers 10h, toujours avec mon maillot, s’était remémoré le Gantois. C’est le foot. Je ne m’étais jamais rien cassé et je suis sorti d’une finale de Ligue des champions avec le nez cassé, une fracture de l’orbite et une commotion. Cela arrive. Il n’y a rien de plus à faire. J’espérais que cela aille mieux… Maintenant, je veux gagner cette Ligue des champions et je veux remporter ce triplé.”