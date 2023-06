Et si Thomas Meunier obtenait son transfert de rêve ?

Ce n'est pas la première fois que les Catalans s'intéressent de près au latéral droit. En janvier et lors de l'été dernier, le FCB était déjà venu aux nouvelles. Mais le BVB avait refusé catégoriquement de lâcher le Belge de 31 ans. La donne devrait être différente pour la cuvée 2023. D'autant plus que son contrat se termine l'été prochain ce qui devrait favoriser un départ. "Ce sont des occasions qui passent et qui, peut-être, se représenteront", expliquait-il à propos de cet intérêt. Et le Diable ne croit pas si bien dire !

Initialement, celui qui a été formé à Virton n'est pas le premier choix des Blaugranas. Les dirigeants rêveraient de Joao Cancelo (Manchester City) ou Juan Foyth (Villarreal). Mais les deux joueurs sont beaucoup plus chers que Thomas Meunier. Et c'est tout le problème pour le Barça qui doit composer avec des finances dans le rouge. "Le défenseur du Borussia Dortmund serait l'option la moins coûteuse envisagée par le club catalan", explique AS. "Il y a plusieurs mois, le Barça avait déjà envisagé de le recruter, mais le club allemand avait alors fixé un prix exorbitant (15 millions) pour un joueur à qui il ne restait qu'un an de contrat. Ces derniers mois, la situation du latéral belge a considérablement évolué."

Reste à savoir combien le club allemand demandera cet été. Mais selon nos confrères, cela ne sera pas un problème. "Face à sa situation difficile, l'international belge a demandé à être libéré cet été. Le club allemand est sur la même longueur d'onde et ne veut plus débourser d'argent pour Meunier, mais privilégie son départ, même si c'est à coût nul."

Avec son expérience, le défenseur est courtisé par d'autres gros morceaux. Dont deux géants italiens. "L'Inter Milan et la Juventus ont pris les devants pour s'attacher ses services." Mais le joueur a d'autres projets pour la suite de sa carrière. "Il rêve de jouer dans le championnat espagnol. Plus précisément à Barcelone. Le latéral Belge fait passer l'entité du club et le fait que sa famille habite dans une ville comme Barcelone avant l'aspect économique. C'est pourquoi, avant de signer pour un autre club, il attendra de recevoir un appel de Mateu Alemany (NDLR le directeur sportif du FCB) pour rejoindre le club."

Bonne nouvelle pour Meunier : il aura l'embarras du choix cet été. De quoi pouvoir relancer une carrière qui tourne un peu au ralenti depuis plusieurs mois. Ce qui a poussé Domenico Tedesco à ne pas le sélectionner pour les deux prochaines rencontres des Diables. Un transfert pourrait lui permettre de revenir un peu sur le devant de la scène. Un rôle qu'il a toujours apprécié.