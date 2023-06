"Je n'étais pas heureux": Lionel Messi évoque les raisons de son départ du PSG

guillement Le but est de profiter avec ma famille et mes fils

"C’était deux années où je n’étais pas heureux, je n’aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, j’allais les chercher, ici je l’ai beaucoup moins fait, je partageais moins d’activités avec eux. Une partie de ma décision est basée là-dessus. Le but est de profiter avec ma famille et mes fils", a détaillé Messi qui entend désormais privilégier sa vie familiale.

"Grâce à Dieu, j'ai tout accompli dans le football (NDLR: depuis sa victoire en Coupe du monde avec l'Argentine en 2022). Je vois plus loin que l'aspect sportif aujourd'hui. Bien évidemment, ça m'intéresse toujours", nuance-t-il. "Mais beaucoup moins que ma famille et mon bien-être".

Lionel Messi évoluera désormais sous les couleurs de l'Inter Miami et sera le joueur le mieux payé de la MLS, un championnat que pourrait rejoindre Eden Hazard désormais joueur libre depuis la résiliation de son contrat avec le Real Madrid.