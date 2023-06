Ivre au lendemain de la victoire contre les Glasgow Rangers, Dante Vanzeir est condamné à une interdiction de conduite

L'Union avait remporté le match contre les Glasgow Rangers, joués à Den Dreef, 2-0. Cette victoire a été célébrée avec de l'alcool dans le centre de Louvain, où Vanzeir a également passé la nuit dans son appartement. Le lendemain matin, l'attaquant a dû se rendre au centre d'entraînement de l'Union à Lier. À Herent, la police l'a arrêté parce qu'il était sur son téléphone portable à un feu rouge. Un alcootest a montré qu'il était encore ivre de la veille.

En raison du taux de 0,36 mg/l (équivalent à 0,83 pour mille) dans son sang, il a été immédiatement interdit de conduire pendant six heures et il a fallu chercher un autre moyen de transport pour se rendre à la formation. Dante Vanzeir ne s'est pas présenté au procès, puisqu'il jouer actuellement en MLS aux États-Unis. Un avocat l'a représenté et a entendu sa condamnation. Une interdiction de conduire de 21 jours et une amende de 240 euros ont été imposées pour le téléphone portable au volant. La conduite en état d'ivresse a valu à Vanzeir une autre interdiction de conduire de 15 jours et une amende de 1.600 euros avec sursis.