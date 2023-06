Manchester City-Inter Milan: une finale à 1,2 milliard… dont 900 millions à City

Manchester City

Quinze ans de construction

Depuis le rachat du club par le fonds d’investissement d’Abu Dhabi en 2008, chaque joueur a apporté sa petite pierre à l’édifice qui arrive aujourd’hui à son apogée. Pep Guardiola l’avait d’ailleurs signalé avant la finale de 2021. “Je tiens à remercier les anciens de City, dont Vincent Kompany. Avec Joe Hart ou David Silva, ils nous ont poussés à un niveau supérieur.”

Arrivé au club en 2015, Kevin De Bruyne est le plus ancien membre de l’effectif actuel. Mais la plupart des titulaires ont également quatre, cinq ou même six années d’ancienneté. John Stones et Ilkay Gündogan sont par exemple des Citizens depuis 2016, alors que Kyle Walker, Bernardo Silva et Ederson ont été transférés la saison suivante. Tous avec trois traits de caractère communs : l’altruisme, le vivre-ensemble et la culture de la gagne.

”Je pense qu’on a un groupe facile, dans lequel il n’y a pas ou peu de très gros caractères, ce qui est très important, observait Kevin De Bruyne dans une interview en 2021. Lorsque vous avez trop de caractères, ça pose vite des problèmes. Ici, personne n’aime être sur le banc, mais tout le monde veut le meilleur pour City. La cellule de recrutement recherche les meilleurs joueurs, mais se renseigne aussi sur votre vie personnelle, sur la manière dont vous vous comportez avec les autres. Ils savent créer un groupe.”

La méthode Txiki-Guardiola

Même si plusieurs recrues importantes (Cancelo, Sterling, Jesus, Torres ou Sané) ont été laissées sur le bord de la route ces dernières saisons, Pep Guardiola est parvenu à conserver les pièces qu’il souhaitait. Et le voilà avec un puzzle idéal, au bout d’un travail de longue haleine entamé par Txiki Begiristain en 2012, quatre années avant l’arrivée de Guardiola à City.

Ancien directeur sportif du Barça durant sept années, Txiki Begiristain a apporté sa touche barcelonaise à City. Histoire de préparer le terrain pour Pep Guardiola. Mais il a d’abord fallu dépenser énormément pour refaire le retard sur les autres. “Les grands clubs sont arrivés au sommet parce qu’ils dépensent de l’argent depuis 50-60 ans. Ils ont recruté les meilleurs joueurs du monde, dépensant beaucoup d’argent que Manchester City ne pouvait pas dépenser”, a commenté le directeur sportif citizen l’année dernière.

Pep Guardiola. ©AFP or licensors

Une fois devenu compétitif, City a pu créer une philosophie qui s’est réellement développée avec l’arrivée de Guardiola. Transférer peu mais bien et garder une stabilité pour une vision à long terme. “Vous n’avez pas besoin de changer 11 joueurs chaque année. Vous devez en changer deux ou trois. Et si vous gagnez, vous devez faire venir quelqu’un pour créer de la concurrence. Sinon, vous devez améliorer certaines pièces.”

L’aspect clef de la méthode de recrutement de Guardiola et Begiristain réside dans le choix de joueurs qui correspondent à sa vision et son système. Tout en dénichant des profils à la fois polyvalents, intelligents, travailleurs et prêts à suivre sa mentalité de gagnant.

”Lorsque vous achetez des joueurs, vous pouvez découvrir des compétences mais pas l’approche mentale, pense Guardiola. Il faut donc parler avec d’anciens coéquipiers ou d’anciens managers qui ont été avec le joueur pour anticiper certaines choses. Je pense que le département le plus important du club est celui du recrutement. Quand ils choisissent bien, 80 % du travail est fait.”

900 millions d’euros

Pour construire son effectif actuel, Manchester City aura dépensé près de 900 millions d’euros en frais de transferts. Mais avec un seul coup de folie supérieur à 100 millions : Jack Grealish, acheté contre 117,5 millions d’euros en 2021.

Le joli coup réalisé avec le paiement de la clause de départ d’Erling Haaland (60 millions) résume bien la stratégie : injecter des sommes autour de 60-70 millions uniquement pour des futurs cadres qui collent parfaitement aux idées de Guardiola. C’est ce qui a été fait avec Ruben Dias (71 M €), Rodri (70 M €), John Stones (55,6 M €), Bernardo Silva (50 M €) et bien sûr Kevin De Bruyne (76 M €).

Au total, le onze de départ attendu pour la finale de samedi aura coûté 637,9 millions d’euros. Auxquels il faut ajouter les 261,5 millions d’euros utilisés pour l’achat des dix joueurs qui composeront le banc. Soit un effectif à 900 millions d’euros. Une somme évidemment colossale, mais visiblement mieux dépensée que certains autres clubs qui ont claqué quelques centaines de millions ces dernières saisons.

Les dépenses de transfert des deux finalistes de la Champions League ©IPM Graphics

Inter Milan

Sept ans avec Suning

Même si l’histoire et la tradition victorieuse de l’Inter sont bien plus longues et anciennes que celle de City, c’est plus récemment qu’a commencé à se construire la nouvelle vision du club. L’investisseur chinois, le Suning Holdings Group, est arrivé en 2016 à la tête d’une machine rouillée qui restait sans présence en Ligue des champions depuis cinq années.

Plusieurs gros transferts (João Mario, Candreva ou Gabriel Barbosa) sont rapidement réalisés, mais ils ne suffisaient pas à créer une stabilité. Les entraîneurs successifs Roberto Mancini puis Frank de Boer et enfin Stefano Pioli ont d’ailleurs tous fait les frais – dès cette saison 2016-2017 – des désaccords avec la nouvelle direction mêlés aux mauvais résultats.

Ce n’est qu’avec l’avènement de l’ère Spalletti (2017-2019) et surtout celle d’Antonio Conte (2019-2021) que l’Inter a retrouvé ses lettres de noblesse. Avec le titre en 2021 pour enfin mettre fin à l’hégémonie de la Juventus. La crise financière liée au Covid-19 est toutefois venue contrecarrer la bonne dynamique du club. Et il a fallu modifier la stratégie en cours.

La crise selon Marotta

Les centaines de millions d’euros investis pour remporter le Scudetto ont laissé place à une contrainte de dégraissement imposée par Suning. Le président Giuseppe Marotta, présent au club depuis 2018, a alors dû relever la mission très compliquée de réduire les salaires et vendre des joueurs, tout en maintenant un certain niveau sportif.

Beppe Marotta, le président de l'Inter. ©AFP or licensors

Les départs d’Hakimi et Lukaku durant l’été 2021 ont ainsi rapporté 183 millions d’euros au club, alors que le départ d’Antonio Conte et son gros salaire ont permis de faire des économies. Son successeur Simone Inzaghi a en effet accepté le même rôle pour une rémunération deux fois moins élevée.

Pour garder un effectif compétitif, Marotta a uniquement sorti des chèques pour Correa (30 M €), Gosens (27,4 M €), Dumfries (12,5 M €), Darmian (3,3 M €) et Dzeko (2,8 M €). Et miracle : l’équipe s’est avérée presque aussi forte que la précédente. Comment ? En allant aussi chercher des joueurs en fin de contrat à des postes clés.

Calhanoglu, Mkhitaryan et Onana sont ainsi tous arrivés gratuitement pour devenir aujourd’hui trois des joueurs décisifs dans ce parcours en Ligue des champions. “Avec Ausilio (le directeur sportif) et Baccin (le manager), j’ai cherché des profils qui ne coûtent rien mais qui sont des joueurs de haut niveau, a expliqué Marotta. C’est un modèle que nous avons adopté dans le cadre de notre objectif d’être financièrement viable.”

260 millions d’euros

À cette stratégie des joueurs “gratuits”, Beppe Marotta a ajouté trois renforts en prêts (Lukaku, Acerbi et Asllani) venus se greffer à un effectif mixé entre quelques “anciens” comme De Vrij, Bastoni, Martinez ou Barella (arrivés avant 2020) et pas mal de nouveaux visages.

Beaucoup de joueurs ont quitté le club ces deux dernières saisons (Lukaku peut d’ailleurs compter sur les doigts d’une seule main ceux qui étaient déjà présents lors de son premier passage au club), et d’autres sont arrivés. Mais l’esprit rassembleur de Simone Inzaghi est parvenu à compenser ce manque de stabilité.

Ce qui a permis à l’Inter de se présenter ce samedi à Istanbul avec l’un des effectifs le moins chers parmi tous les finalistes de ces dernières années. L’équipe-type a coûté 114 millions d’euros et les dix remplaçants ont été achetés 145 millions d’euros. Soit à peine 259 millions au total… moins de 30 % du montant dépensé par Manchester City en parallèle.