”Choix imminent” : Leo Messi pourrait choisir entre les trois offres qui sont sur la table ce mercredi !

Commençons par le choix du portefeuille avec l’Arabie saoudite. Le club d’Al-Hilal offre une somme astronomique à l’ex-joueur du PSG pour venir rejouer la guerre des étoiles contre Ronaldo dans le championnat saoudien. Si Benzema a obtenu 100 millions par saison et Cristiano près du double, le salaire de Messi pourrait atteindre… près de 600 millions par saison ! De quoi forcément le faire réfléchir. Problème : Messi pense énormément à sa famille. Et il a conscience que ce changement brutal d’environnement pourrait venir perturber la tranquillité des siens.

Ensuite, il y a le choix du rêve américain. En effet, l’Inter Miami lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois. Marca assure que les Américains offrent trois ans de contrat à la Pulga. L’idée est de lui proposer un accompagnement sur mesure jusqu’à la Coupe du monde qui se déroulera en partie au pays de l’Oncle Sam. Un projet qui pourrait lui plaire après avoir remporté l’objectif d’une vie l’hiver dernier. Ainsi, il pourrait s’éloigner un peu des exigences du haut niveau, mais pas au point de tomber dans une ligue aussi faible qu’en Arabie saoudite. Un compromis qui aurait du sens. De plus, sa famille aurait plus de chance de s’épanouir dans un environnement occidental.

Enfin, il reste le choix du cœur : le FC Barcelone. Le plus logique… mais aussi le plus difficile. Car les finances catalanes ne sont pas aussi florissantes que celles de l’Arabie saoudite et, à moindre mesure, de l’Inter Miami. Pourtant, le Barça fait tout pour faire de la place à son numéro 10. Dans cette optique, ils ont dit au revoir à Sergio Busquets et Jordi Alba afin d’économiser des salaires. Assez pour faire revenir l’enfant prodige au Camp Nou ? Rien n’est moins sûr.

Le club cherche encore à dégraisser pour faire de la place au meilleur joueur de l’histoire. Selon la presse catalane, la Pulga aurait même téléphoné la Liga lui-même pour savoir si le transfert était possible. Elle l’aurait rassuré sur la faisabilité économique de l’opération. “Le club catalan a eu confirmation de la validation de son plan de viabilité économique par la Ligue espagnole et il s’est efforcé ces derniers jours de chercher des garanties à apporter à la Pulga”, précise encore le journal français.

Désormais, il ne reste plus qu’à faire son choix. Et les prochaines heures seront décisives dans ce sens.