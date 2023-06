Qui est Olivier Deman, l’énorme surprise de Tedesco pour cette sélection des Diables ?

Olivier Deman est un milieu gauche de 1m81. Doté d’une qualité de passes supérieure à la moyenne et d’une très grosse accélération balle au pied, Deman n’est pas spécialement un médian qui marque énormément, avec un seul but inscrit cette saison en Jupiler Pro League, mais qui sait épuiser une défense adverse.

Le Cercle a fait une saison fantastique. C'est leur meilleur classement depuis longtemps et il a eu une grande part là-dedans. Il n'a pas joué le dernier match avec le Cercle car nous avions prévenu le club de sa sélection et au vu de leur style de jeu très physique, ils ont préféré le laisser au repos. C'est un jeune avec beaucoup de fougue et nous avons envie de le voir au contact du reste du groupe."

Si plusieurs internautes pensaient que le joueur avait une chance dans le futur de rejoindre l’équipe nationale belge, force est de constater que sa présence suscite énormément de réactions sur les réseaux sociaux.