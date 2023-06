Tedesco sélectionne 24 Diables rouges pour les rencontres en Autriche et Estonie, Bodart, Al-Dakhil, Deman et Trésor repris

Fort de ses deux premières victoires contre la Suède et l’Allemagne, Domenico Tedesco va annoncer ce mardi sa deuxième sélection en tant qu’entraineur des Diables rouges, en vue des matchs contre l’Autriche (17 juin) et en Estonie (20) dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Si le sélectionneur allemand a déjà dévoilé une partie de sa liste de joueurs, avec l’absence de plusieurs jeunes joueurs comme Roméo Lavia, Zeno Debast, Charles De Ketelaere ou encore Johan Bakayoko, tous repris avec les Diablotins en vue de l’Euro U21, plusieurs surprises étaient attendues, et Domenico Tedesco ne s'est pas loupé.