Voici l’évolution du palmarès des champions de Belgique de football, de 1896 à 2023 (vidéo)

Et justement, parlons un peu d’histoire… Depuis 1896 et le premier titre du RFC Liège, de nombreuses équipes sont parvenues à décrocher les lauriers : 16, pour être exact. Et si Anderlecht mène largement la barque avec 34 titres, l’Antwerp remonte désormais au 7e rang avec 5 titres, le dernier avant celui de ce dimanche datant de 1957.

Voici l’évolution complète du palmarès des champions en Belgique :