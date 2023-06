Philippe Clément remercié par Monaco après la dernière journée de Ligue 1 : "Ce fut un honneur d'entraîner ce merveilleux club"

"La dynamique sportive de cette fin de saison conclue par un classement final en deçà des attentes a indiqué qu'un changement à la tête de l'équipe première était devenu nécessaire", explique le club.

"C'est une décision difficile à prendre car Philippe a donné le meilleur de lui-même et s'est toujours comporté de façon professionnelle. Au nom du Club, je souhaite le remercier pour tous ses efforts", ajoute Paul Mitchell, le directeur sportif de l'ASM.

"L'AS Monaco se laisse le temps de la réflexion afin de définir l'entraîneur qui dirigera l'équipe première la saison prochaine" peut-on encore lire sur le site du club.

"C'est avec la douleur au cœur que je dois vous dire que mon aventure à Monaco est terminée. Ce fut un honneur d'entraîner ce merveilleux club et je suis très fier d'avoir contribué au développement du club et de ses joueurs. Je voudrais exprimer ma gratitude au club, à tous mes collègues et aux supporters pour leur soutien et les bons moments que nous avons passés ensemble", a déclaré Clement sur les réseaux sociaux qui s'attendait à un telle issue. Samedi soitr après la défaite face à Toulouse il avait déclaré en conférence de presse : "Ce club est dans mon cœur. Je veux me battre pour lui, mais c'est à la direction de décider. Je ne fuis pas mes responsabilités"..

Champion de Belgique avec Genk (2019) puis le Club Bruges (2020 et 2021), Clement avait rejoint le Rocher le 3 janvier 2022 en remplacement de Niko Kovac. Il avait réalisé une bonne seconde moitié de saison (14 victoires dont 9 consécutives, 5 partages et 5 défaites) et Monaco avait terminé à la 3e place derrière le PSG et l'OM. Cette saison fut moins brillante puisque l'ASM n'a gagné que 19 de ses 38 matchs en championnat (8 partages et 11 défaites).