L’Antwerp joue son autre finale

Après un piètre partage à domicile contre l’Union Saint-Gilloise dimanche dernier (1-1), considéré comme une inexplicable désillusion vu les circonstances, l’Antwerp parviendra-t-il à surmonter sa déception et à battre Genk pour être sacré champion? Les hommes de Mark van Bommel, déjà vainqueurs de la Coupe cette saison, ont en tout cas toujours leur sort entre leurs mains puisqu’une victoire leur assurerait les lauriers, 66 ans après le dernier titre du matricule 1. Mais la dimension psychologique, sans doute plus que physique malgré une saison éreintante, s’annonce déterminante ce dimanche dans le Limbourg. "J’ai donné deux jours de congé aux joueurs en début de semaine, a confié l’entraîneur de l’Antwerp ce vendredi. Passer si vite à autre chose n’est pas facile mais j’ai confiance en mon groupe. Il y avait de la déception mais pas de doutes. J’ai l’impression que plus personne ne nous voit comme favoris. C’est l’Antwerp contre tous, mais j’aime ça." Le buteur Vincent Janssen est remis de sa douleur au mollet et sera titulaire.