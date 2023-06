"Stupéfait, "Des mensonges", "Jamais je ne quitterai le RWDM": Thierry Dailly réagit aux accusations de John Textor

Depuis son lieu de vacances en Espagne, il a pris le temps de nous accorder une longue interview pour démonter point par point les accusations dont il est victime. “Ma réaction ? Je suis stupéfait”, lâche-t-il. “Stupéfait de lire ce genre de propos mensongers énormes, que je nie à 100 %. Détruire le travail effectué par Julien Gorius et ma part depuis des années dans un communiqué de dix pages, c’est ahurissant. À la hauteur du personnage qu’est John Textor. Quand on lit ce communiqué, on se rend compte qu’il s’agit d’égocentrisme, qu’il veut tirer la couverture à lui. Mais le RWDM, ce n’est pas qu’une seule personne. C’est tout un ensemble et notamment un staff qui a reçu énormément de pression et de menaces de la part John Textor tout au long de la saison. Ça a été très loin.”

Les accusations quant à la gestion sportive

Dans le communiqué de John Textor, Julien Gorius et Thierry Dailly ont été les cibles directes. “Notre département sportif a échoué sur trois points essentiels”, pointait l’Américain, jugeant Gorius et Dailly incapables de monter une équipe capable de jouer le titre en D1B. “Ce n’est que du bla-bla”, rétorque Dailly. “Il a été pris de panique après un match de préparation perdu 5-0 aux Pays-Bas. Dans une préparation, il y a toujours ce genre de match, celui où vous passez au travers, ou rien ne tourne en votre faveur, le genre de claque qu’il faut prendre pour rester les pieds sur terre et mesurer le travail qu’il reste à accomplir. Et tant mieux que ça arrive. Aucune équipe n’est prête en juillet et ce serait même inquiétant de l’être si tôt. Mais il a pris panique et c’est ce jour-là que les prémices du limogeage de Gorius sont apparues.”

guillement "Des mensonges que je nie en bloc"

Julien Gorius, qui, selon Thierry Dailly, a bien évalué les joueurs brésiliens proposés par Textor. “Il a été les voir sur place. Son rapport n’était ni négatif, ni positif. Simplement que ces joueurs, malgré leurs qualités, n’étaient pas encore prêts pour évoluer dans une équipe qui allait jouer le titre en D1B. Des joueurs que je respecte, qui se sont bien intégrés mais dont la saison a bien prouvé qu’ils n’étaient pas encore prêts. Klaus, Del Piage, Juninho, Enio, Joffre n’ont pas joué, Rikelmi et Vinicius n’ont eu que quelques minutes. Barreto a plus joué et apporté quelque chose, Oyama a aussi été très bon mais le concernant, je l’ai repéré moi-même et j’ai tout fait pour l’avoir. Il y a ensuite eu la réussite Camilo venu de Lyon. Mais pour le reste, les Defourny, Heris, Vorogovskiy, Le Joncour, El Ouahdi, Hazard, Challouk, De Bie, Alavoine, Gécé, Botella ou De Sart, ils sont là grâce au travail de la cellule sportive. Et si un garçon comme O’Brien a réussi, c’est avant tout grâce au travail du staff qui a su l’encadrer pour le faire devenir le joueur qu’il est aujourd’hui. Mais commencer à compter qui a apporté qui a fait quoi, ce sont des enfantillages. On voit bien que John Textor ne connaît pas le football, et c’est normal quand ça ne fait que quelques mois que vous avez les pieds dans un club. Je pourrais parler de plein de choses mais je n’ai pas envie de rentrer dans une escalade. Je dis juste que la vérité est là et que les chiffres sont là pour le prouver.”

Un licenciement en visioconférence

Thierry Dailly nous a expliqué comment il a été licencié et comment se sont déroulées les heures suivantes. “Il m’a mis dehors lors d’un CA où ce point n’était pas à l’ordre du jour. Il m’a viré en visioconférence, sans le moindre respect pour quelqu’un qui a donné toute sa vie pour le club. Ça m’a écrasé. Mais quand il s’est réveillé et qu’il a vu les milliers de messages du monde du football qui me témoignait son respect, il nous a offert cette réaction pleine d’amateurisme et de mensonges que je nie en bloc.”

La réaction de Dailly aux accusations de John Textor

Comportement violent et intimidant : “J’ai eu un pétage de plombs, j’ai cassé ma porte, je le reconnais. Mais parce que ce jour-là, j’ai reçu des informations très graves sur lesquelles je reviendrai dans les prochains jours avec mes avocats au vu de leur gravité.”

Détournement des fonds du club : “Je nie tout en bloc à 300 % et je suis en train d’étudier la question avec des professionnels car ce sont des accusations très graves. Mais tous les gens qui me connaissent, le monde du football belge qui me soutient depuis hier et m’a fait part de son soutien et de son incompréhension (j’ai reçu plus de 3000 messages, dont certains venus de plusieurs dirigeants de clubs), personne ne croit en ces accusations. Que ce soit comme joueur, comme dirigeant à Ternat, au Brussels et puis au RWDM, il n’y a jamais eu une virgule négative me concernant, j’ai toujours tout fait avec rigueur, je suis quelqu’un de correct et droit. Mais en l’espace de quelques semaines, une personne est arrivée au club et je suis devenu l’homme à abattre. Il y a un proverbe qui dit : Quand on veut noyer son chien, on dit qu’il a la rage. Il a voulu se séparer de moi et pour convaincre tout le monde, il a décidé de me salir. Je n’avais jamais vu ça, c’est unique, à la hauteur du personnage.”

guillement "Je serai présent à tous les matchs. Jamais je ne quitterai le RWDM."

Thierry Dailly compte bien rester au RWDM

Malgré son licenciement de son poste de président, Thierry Dailly détient toujours 20 % des parts du RWDM et a un rôle d’administrateur qu’il compte bien continuer à occuper. “Je ne veux que le mieux pour mon club et je serai toujours présent, aux yeux de tous, des partenaires, des joueurs, des supporters, je serai toujours le président du RWDM. Je reste administrateur du club, je suis encore actionnaire et je serai présent à tous les matchs. Jamais je ne quitterai le RWDM.”