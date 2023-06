Christophe Galtier confirme que Lionel Messi va quitter le PSG

Messi, 35 ans, avait rejoint le PSG en 2021 après son contrat avec le FC Barcelone, son club formateur et où il a évolué de 2005 à 2021, n'avait pas pu être prolongé en raison de la situation financière délicate des Catalans. En deux saisons, l'Argentin a joué 74 rencontres pour le club parisien, compilant 32 buts et 35 assists. Cette saison, il a inscrit 21 buts et distribué 20 assists toutes compétitions confondues avant le dernier match de championnat contre Clermont.

Recruté par Paris pour former un trio avec Neymar et Kylian Mbappé et remporter la Ligue des Champions, Messi n'est pas parvenu à aider le club à mettre la main sur la C1 avec deux éliminations de rang en huitièmes de finale: contre le Real Madrid la saison dernière et contre le Bayern Munich cette saison.

Vainqueur de la Coupe du monde en décembre dernier, le dernier trophée qui manquait à son immense palmarès, le septuple Ballon d'Or, qui fêtera ses 36 ans le 24 juin, pourrait retourner au FC Barcelone où son nom est cité avec insistance. "Nous ferons tout ce qui est possible", avait déclaré Joan Laporta, le président du Barça, au média Jijantes le 15 mai dernier.