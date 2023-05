Séville 0-1 Roma (finale d'Europa League en direct) : Dybala ouvre le score

D'un côté, l'inévitable Mourinho et son palmarès rempli, dans presque tous les clubs par où il est passé, et son envie de remplir davantage l'armoire à trophée de la Roma. Ceci pourrait d'ailleurs changer beaucoup pour son avenir au club. De l'autre, Séville et ses 6 Europa League depuis 2005, une Coupe d'Europe qui leur réussit à merveille. De quoi nous offrir un duel acharné à Budapest.