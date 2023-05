El Azzouzi, la bonne surprise de l'Union: "Il est arrivé comme un gamin et devenu un homme"

De bonnes statistiques

Face aux Anversois, El Azzouzi a clairement mérité le statut d’homme du match tant il a été important aussi bien défensivement qu’offensivement. "Je ne sais pas si j’ai été le meilleur, déclarait après la rencontre le joueur avec un sourire en coin. J’ai en tout cas fait ce que je devais faire pour aider l’équipe. Et c’est d’autant plus important que cela a permis à l’équipe d’arracher un bon résultat."

Celui qui remplaçait Teddy Teuma dans le milieu du jeu a récupéré 15 ballons, soit le plus grand total à égalité avec Christian Burgess. Très précis dans son passing (89 % de passes réussies), El Azzouzi a aussi été impérial dans les airs en remportant tous ses duels aériens sur le match. "Oussama n’a pas le même style de jeu que Teuma, mais il a quand même réussi à parfaitement le remplacer, expliquait son coéquipier Cameron Puertas. L’équipe sait qu’elle peut compter sur tout le monde pour remplacer l’un ou l’autre titulaire en cas de besoin. Il y a une réelle confiance entre tous les éléments du noyau."

Sa performance de haut vol en terres anversoises a suivi celle réalisée une semaine plus tôt à Genk, où il a aussi été très précis dans son passing (86 % de passes réussies), solide dans les duels (75 % de duels gagnés) et à la base de 10 récupérations. Arrivé l’été dernier à l’Union, l’ancien joueur du FC Emmen a dû prendre son mal en patience avant de recevoir du temps de jeu.

Trop tendre à ses débuts, El Azzouzi avait dû attendre la 18e journée de championnat (26 décembre) pour enfin être titularisé en Pro League. "Oussama est arrivé comme un gamin et est devenu un homme, avance son entraîneur Karel Geraerts. Il a beaucoup travaillé dans l’ombre et cela n’a pas été évident pour lui. Mais cela a payé et il ne doit ses bonnes prestations qu’à lui-même."

Pallier les absences de Lynen et Teuma

Toutes compétitions confondues, le joueur de 22 ans n’a été titularisé qu’à 8 reprises sur les 56 matchs joués par l’Union cette saison. À chaque fois, il a été appelé pour remplacer Senne Lynen (deux matchs) ou Teddy Teuma (six matchs).

Et il n’a jamais déçu malgré l’enjeu des parties jouées (en huitième de finale aller de Ligue Europa à Berlin, en demi-finale retour de Coupe à l’Antwerp ou en Champions Playoffs).

"J’ai vu une grosse évolution chez Oussama cette saison, analyse Anthony Moris. Il était très timide à son arrivée et a dû apprendre l’intensité qu’il fallait mettre dans son jeu en Belgique. Désormais, en tant que numéro 6, il arrive à apporter de la solidité défensive, mais aussi cette touche technique que les joueurs de rue peuvent avoir. Il postule de plus en plus à une place de titulaire."

S’il devrait être aligné par son entraîneur face au Club Bruges vu la suspension de Senne Lynen, El Azzouzi va rapidement avoir le regard tourné vers la saison 2023-2024. Sous contrat à l’Union jusqu’en juin 2026, avec un an supplémentaire en option, le Marocain, né aux Pays-Bas, pourrait profiter du possible transfert de Teuma pour se faire une place au soleil sur la durée.

"Je pense avoir montré ces dernières semaines que j’avais les qualités pour être titulaire à l’Union, concluait El Azzouzi. L’Union m’a acheté l’été dernier pour réaliser des performances comme face à l’Antwerp. À moi de continuer sur ma lancée."

Et devenir l’un des piliers d’une Union qui pourrait bien attaquer un nouveau cycle d’ici la saison prochaine…