Nikola Lozina, star de téléréalité et président de Croatia Wandre: “Je n’ai pas de limite”

Et ce lundi, son équipe disputait la finale de la Coupe de Province face à Wasseiges, dans une ambiance de folie. Bien évidemment présent à l’occasion, l’homme a mené de main de fer ses nombreux supporters présents, pour au final soulever le trophée après le triomphe de son équipe. L’occasion était donc belle de faire un bilan avec l’un des hommes les plus influents de Belgique, avec pratiquement 2M d’abonnés rien que sur son compte Instagram.

Nikola Lozina, comment vous sentez-vous après cette victoire contre Wasseiges et ce doublé coupe-championnat ?

Je me sens incroyablement bien. On vient de réaliser un doublé historique pour le club, c’est ce qu’il y a de plus beau. On ne misait pas du tout sur cette coupe au départ car le seul objectif était de rejoindre la deuxième provinciale. Au tout premier tour, nous passons de très peu avec une demi-équipe présente. Franchement, la Coupe n’était pas dans les esprits mais la victoire contre Thisnes aux pénaltys a été un moment déclencheur. À partir de ce moment, nous avons commencé à y croire.

Face à Wasseiges, en finale, vous partiez largement favoris. Était-ce un avantage ?

Nous nous sommes peut-être dit que nous étions au-dessus du lot mais ça restait une finale. Ils ont joué avec leurs armes, on peut dire que ça a été compliqué, nous étions peut-être en méforme car nous n’avons plus joué pendant un mois, avec la chaleur et deux entraînements dans les jambes. J’avais confiance en mes gars mais Wasseiges nous a donné du fil à retordre.

guillement J’aimerais amener le club en première provinciale et le stabiliser

On vous sait ambitieux. Dès lors dans le futur, quels sont désormais vos prochains objectifs ?

En deuxième provinciale, nous allons clairement vouloir jouer les trois premières positions. On mentirait si on disait qu’on ne veut juste faire que de la figuration la saison prochaine. Je pense avoir recruté quatre joueurs assez costauds (Pierre Goblet, David Ljubic, Raphaël Spadaro et Ryan Smith) pour nous aider dans cet objectif. Le mercato n’est pas encore terminé, je vais tenter d’aller chercher l’une ou l’autre cartouche si l’occasion se présente et surtout, je conserve ce noyau avec seulement deux départs. Je veux jouer les premiers rôles.

Et dans le futur, jusqu’où aimeriez-vous aller ?

Personnellement, je n’ai pas de limite (rires). Le problème reste nos infrastructures qui vont nous bloquer car nous n’avons qu’un seul terrain en herbe et pas d’école de jeunes. Je viens de créer une quatrième provinciale cette année. J’aimerais amener le club en première provinciale et le stabiliser. Pourquoi pas aller titiller la D3 ACFF mais pour cela, il me faudra de l’aide.

De la part de qui?

Déjà, il faudrait un peu d’aide communale. J’essaye de me donner au maximum pour mon club. Je pense que je suis un petit peu connu en province de Liège (rires). J’essaye juste de monter mon club le plus haut possible. Il y a un énorme engouement autour de nous, avec beaucoup de supporters présents ainsi que des sponsors qui me suivent. Nous sommes fortement médiatisés donc c’est sûr que j’aimerai au moins rejoindre la première provinciale.

On sait que vous vivez aussi à Dubaï. Est-ce facile de gérer un club entre tous ses déplacements? N’est-ce pas usant sur le long terme?

Je suis habitué à ce rythme de vie. Je planifie mon agenda en fonction de mon fils qui vit à Dubaï. J’essaye d’aller le voir une semaine par mois. Pour aujourd’hui par exemple, j’ai tout fait en sorte de ne pas louper cette finale parce que ça restait historique pour le club. Réaliser un doublé, ça n’était jamais arrivé pour nous. Ce rythme de vie ne me fait pas peur. Je pars à Dubaï un jour, le lendemain je suis à Wandre et je suis très bien en province de Liège. Et si je ne sais pas être là, je m’arrange pour que tous les matchs importants soient filmés et j’ai pu les regarder en direct. Je suis heureux de revenir vivre à Liège et ainsi suivre mon club à 100 %.