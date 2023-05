Le sacre envolé, l'action du Borussia Dortmund dégringole en Bourse

Leader de la Bundesliga après 33 journées avec deux points d'avance sur le Bayern Munich, le Borussia Dortmund se devait de gagner pour être certain de décrocher un 9e titre de champion, le premier depuis 2012, et mettre fin à la série de dix sacres consécutifs du Bayern Munich.

Mais au terme d'un final de folie lors de la dernière journée de championnat samedi, le club de la Ruhr a concédé le nul à domicile face à Mayence (2-2), tandis que le Bayern Munich, vainqueur dans les toutes dernières minutes à Cologne (2-1), a repris la première place du classement grâce à une meilleure différence de buts.

L'action du Borussia Dortmund redescend brutalement après avoir grimpé de 32% la semaine dernière, à 5,93 euros, son plus haut niveau depuis l'automne 2021.

Après que le même Bayern Munich ait perdu son match à domicile contre le RB Leipzig il y a une semaine, les investisseurs avaient parié sur une consécration du BVB à domicile lors d'un ultime match, poussé par son célèbre Mur Jaune.

Mais sous une énorme pression les joueurs d'Edin Terzic sont passés au travers.

Entré en Bourse en 2000, le Borussia Dortmund reste le seul club coté en Allemagne.

Jude Bellingham élu Joueur de la saison par la Bundesliga

Jude Bellingham a été élu Joueur de la saison en Bundesliga, a annoncé ce lundi la ligue allemande de football (DFB). Le milieu de terrain du Borussia Dortmund a obtenu le plus votes lors de l'élection de l'Equipe de la saison.

Avec 8 buts et 4 passes décisives, Bellingham a joué un grand rôle dans la saison du Borussia Dortmund, qui a perdu le titre lors de la dernière journée après un partage à domicile contre Mayence. Le BVB a été doublé in extremis par le Bayern Munich, vainqueur à Cologne, qui possédait une meilleure différence de buts.

Bellingham, 19 ans, évolue à Dortmund depuis 2020. L'Anglais succède au Français Christopher Nkunku au palmarès de cette récompense attribuée depuis 1960. Kevin De Bruyne avait été sacré en 2015.

Les supporters, les clubs et les experts ont voté pour l'Equipe de la saison. Elle se compose du gardien Gregor Kobel (Borussia Dortmund), des défenseurs Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Mathijs de Ligt (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) et Alphonso Davies (Bayern Munich), des milieux de terrain Bellingham, Jamal Musiala (Bayern Munich) et Julian Brandt (Borussia Dortmund) et des attaquants Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Niclas Füllkrug (Werder Brême) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort).