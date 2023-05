Pro League et Amateurs ACFF : découvrez toutes les compositions des divisions nationales et régionales

En Pro League, place à de nouvelles formules de championnats : on revient à seize équipes en Jupiler Pro League qui salue le retour du RWDM, avec des playoffs à six, comme avant la Covid. Et potentiellement trois descendants (deux directs et un barragiste) vers une Challenger Pro League riche désormais de seize équipes aussi, où le FC Liège et les Francs Borains apparaissent…

Jupiler Pro League

Seize équipes :

Union Saint-Gilloise

Standard

Charleroi

Anderlecht

Eupen

Antwerp

Club Bruges

La Gantoise

Genk

Malines

Saint-Trond

Cercle Bruges

OH Louvain

Courtrai

Westerlo

RWDM (promu, champion de Challenger Pro League)

Mode d’emploi : Phase classique de 30 journées (le calendrier de la saison prochaine sera dévoilé le 22 juin).

Champions playoffs pour les six premiers (avec division des points par deux) : le premier est champion.

Europe playoffs pour les clubs classés de la septième à la douzième place (avec division des points par deux) : le premier dispute un test-match contre le quatrième des Champions playoffs pour le dernier ticket européen.

Playoffs pour le maintien pour les quatre derniers (treizième, quatorzième, quinzième et seizième) : le premier se sauve ; le deuxième dispute un barrage (en aller-retour) contre le vainqueur des Promotion playoffs de Challenger Pro League pour une place en Jupiler Pro League 2024-2025 ; les deux derniers descendent en Challenger Pro League.

Calendrier : le coup d’envoi de la nouvelle saison est prévu pour le vendredi 28 juillet 2023 (Supercoupe le week-end du 21 juillet). Trêve hivernale entre le 28 décembre 2023 et le 18 janvier 2024. Fin de la phase classique (30e journée) le week-end du 15 mars 2024. Playoffs du 29 mars au dimanche 26 mai.

La finale de la Croky Cup 23/24 aura lieu le jour de l’Ascension, le jeudi 9 mai 2024.

Challenger Pro League

Seize équipes :

Seraing (relégué de Jupiler Pro League)

Ostende (relégué de Jupiler Pro League)

Zulte Waregem (relégué de Jupiler Pro League)

Waasland-Beveren

Lommel

Lierse

Deinze

Beerschot

Dender

Patro Eisden Massmechelen (promu de Nationale 1)

FC Liège (promu de Nationale 1)

Francs Borains (promu de Nationale 1)

Genk U23

Club Bruges U23

Anderlecht U23

Standard U23

Mode d’emploi : phase classique de 30 journées.

Les deux premiers (hors équipes U23) montent en Jupiler Pro League.

Promotion playoffs entre les troisième, quatrième, cinquième et sixième (demi-finales : troisième contre sixième et quatrième contre cinquième, puis finale) dont le vainqueur joue un match de barrage (en aller-retour) pour une place en Jupiler Pro League 2024-2025. Les équipes U23 ne peuvent pas jouer ces playoffs, et sont remplacées, le cas échéant, par l’équipe première du club qui est le mieux classé.

Les deux derniers descendent en Nationale 1.

Calendrier : le coup d’envoi de la nouvelle saison sera donné le vendredi 11 août 2023. Trêve hivernale du 18 décembre au 11 janvier 2024. Fin de la phase classique (30 journées) le dimanche 21 avril 2024. Playoffs du 26 avril au 26 mai 2024.

Nationale 1

Dix-huit équipes :

Virton (relégué de Challenger Pro League)

Olympic Charleroi

Raal

Visé

Namur (promu via D2 ACFF)

Knokke

Dessel Sport

St-Eloois-Winkel

Heist

Tessenderlo

Tirlemont

Hoogstraten

Lokeren-Temse (champion de D2A VV)

Cappellen (champion D2B VV)

Charleroi U23

La Gantoise U23

OHL U23

Le vainqueur du tour final N1 : Antwerp U23, Cercle U23 ou Sporting Hasselt.

Mode d’emploi : championnat de 34 journées.

Les deux premiers montent en Challenger Pro League (s’ils ont la licence).

Les trois derniers (seizième, dix-septième et dix-huitième) descendent en D2.

Le quinzième est barragiste.

Calendrier : le coup d’envoi de la nouvelle saison est prévu mi-août.

D2 ACFF

Dix-huit équipes :

Tubize-Braine

Rebecq

Ganshoren

RSD Jette

Union U23

La Louvière Centre

Binche

Mons (champion D3A ACFF)

RE Acren Lessines

Tournai (promu tour final D3 ACFF)

Meux

Warnant

Rochefort (champion D3B ACFF)

Hamoir

Stockay-Warfusee

Verlaine

Stade Disonais

La Calamine (promue tour final D3 ACFF)

Mode d’emploi : phase classique de 34 journées (divisée en trois tranches).

Le champion monte en Nationale 1 (s’il obtient sa licence).

Tour final montée D2 ACFF entre les trois vainqueurs de tranche et le deuxième du classement général, dont le vainqueur participe au tour final N1-D2 avec deux clubs issus du tour final D2 VV et le barragiste de N1, pour une place en Nationale 1.

Les trois derniers (seizième, dix-septième et dix-huitième) descendent en D3 ACFF.

Divisions 3 ACFF

32 équipes = deux séries de seize équipes

Répartition provinciale > Liège: dix équipes; Namur: sept; Hainaut: six; Luxembourg: cinq; Brabant wallon: trois; Bruxelles: une

E. Manage

Saint-Symphorien

Pays Vert

RAS Monceau

Beloeil (champion P1 Hainaut)

Flénu (promu via le tour final interprovincial)

CS Brainois

Jodoigne

Perwez (champion P1 Brabant-Bxl)

Crossing Schaerbeek

Sprimont

Raeren-Eynatten

Herstal

United Richelle

Waremme

U23 Seraing

Aywaille

Union Hutoise

Elsaute (champion P1 Liège)

Wanze-Bas-Oha (promu de la P1 Liège grâce à la fusion Solières-Huy)

Couvin-Mariembourg

J. Aische

J. Tamines

Onhaye

RUW Ciney

Marloie

Arquet (champion P1 Namur)

Habay-la-Neuve

Mormont

Meix-devant-Virton

Longlier (champion P1 Luxembourg)

Gouvy (promu via le tour final interprovincial)

Mode d’emploi : deux championnats en deux séries de seize clubs. Phase classique de 30 journées (avec trois tranches de dix matchs). Les champions des deux séries montent en D2 ACFF.

Tour final montée D3 ACFF entre les trois vainqueurs de tranche et les deuxièmes de chaque série (huit équipes). Le vainqueur est promu en D2 ACFF.

Tour final descente D3 ACFF entre les treizièmes de chaque série.

Les clubs classés aux trois dernières places (quatorzième, quinzième et seizième) de chaque série descendent en séries provinciales ACFF.