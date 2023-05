Thomas Meunier: "Je rêve de rejouer dans un rôle plus libre, mais..."

Le joueur aux 72 sélections en est conscient. "À Paris, je me trouvais effectivement dans une équipe où la consigne était surtout de bien défendre, de récupérer le ballon avant de le transmettre aux créateurs comme Neymar, Angel Di Maria ou Kylian Mbappé, précise-t-il. Les initiatives personnelles étaient plus limitées et cela a sans doute influé sur ma façon de jouer. Maintenant, sur un plan général, il faut bien admettre qu’on voit de moins en moins d’artistes, de joueurs qui évoluent librement sur un terrain. La part d’improvisation est réduite au profit des consignes collectives. Est-ce que ça me manque ? Oui, évidemment. Mes meilleurs entraînements sont ceux où on laisse la place à la prise d’initiatives. Rejouer dans un rôle plus libre, j’en rêve, mais je ne peux pas oublier que ma carrière s’est construite à cette position d’arrière droit. Dans ce cadre, c’est généralement plus facile pour moi quand mon équipe aligne trois défenseurs et me permet d’évoluer un peu plus haut sur le flanc."