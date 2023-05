Le Paris-Saint-Germain devient le club le plus titré de France en remportant son 11e championnat après un nul à Strasbourg

Un titre de champion de France qui vient sauver une saison compliquée pour le club parisien. Éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich et au même stade de la compétition en Coupe de France par Marseille, le PSG est finalement parvenu à mettre la main sur la Ligue 1 pour éviter une saison blanche.

Avec onze titres de champion de France, le PSG dépasse Saint-Étienne (10) et devient ainsi seul le club le plus titré de l’histoire du championnat de France. Depuis 2013, seuls Monaco (2017) et Lille (2021) ont empêché le club parisien de remporter la Ligue 1.