Dortmund s’écroule lors de la dernière journée et perd le titre de Bundesliga, le Bayern champion pour la 11e fois d'affilée

Dortmund a peiné à réagir mais un but du Portugais Raphaël Guerreiro (69e) a fait espérer les jaune et noir, d’autant que Cologne venait un peu plus tard égaliser (Ljubicic, 81e) face au Bayern, qui avait ouvert le score sur un but rapide de Kingsley Coman (8e) mais qui passait alors virtuellement 2e.

Mais Dortmund n’a jamais su prendre le dessus malgré une possession de balle impressionnante et de nombreuses tentatives dans la surface adverse. L’attention des supporters était alors tournée vers Cologne, où Jamal Musiala a finalement délivré les Bavarois d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface (88e).

L'égalisation tardive de Dortmund ne changera rien (Süle, 90e+6). Le Bayern remporte son 11e titre d’affilée, à égalité de points (71) avec son éternel dauphin, mais avec une meilleure différence de buts (54 à 39).