Les deux parties ont "trouvé un accord pour terminer le contrat du joueur avec le club un an avant son expiration, prévue à la fin de la saison 2023/2024", a expliqué le Barça dans un communiqué.

Formé à la Masia, Alba avait commencé sa carrière professionnelle à Valence, qu'il avait rejoint en 2007. Le latéral était revenu à Barcelone en 2012. Il totalise 458 rencontres, 27 buts et 99 passes décisives sous le maillot 'blaugrana'. A Barcelone, il a remporté six championnats d'Espagne, une Ligue des Champions, une Coupe du monde des clubs et cinq Coupes du Roi. Cette saison, il a pris part à 29 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 23 de championnat (2 buts). Alba compte 91 présences et 10 buts en équipe nationale espagnole, avec qui il a remporté l'Euro 2012.

Après le départ à la retraite de Gerard Piqué avant le Mondial 2022 au Qatar, puis l'annonce du départ du capitaine Sergio Busquets il y a quelques semaines, Alba est le troisième cadre historique à quitter le Barça cette saison.

Assurée du titre, l'équipe de Xavi jouera encore deux matchs cette saison, dimanche à domicile contre Majorque et le 4 juin au Celta Vigo.