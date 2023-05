Soirée cauchemardesque pour la Juventus, pénalisée de 10 points et humiliée 4-1 à Empoli

Lundi matin, Massimiliano Allegri et ses joueurs pouvaient espérer clôturer la 36e journée de Serie A avec 72 points pour conforter leur 2e place et assurer la qualification en C1. Ils ont fini la journée avec seulement 59 points, après l'annonce de leur nouvelle pénalité puis leur déroute contre une équipe n'ayant plus rien à jouer (14e).