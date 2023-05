Racisme en Liga: Vinicius réagit avec une vidéo compilant des insultes à son encontre, "pas un cas isolé" (vidéos)

Le parquet de Valence (sud-est), où la star brésilienne a été insultée, a, de sa propre initiative, ouvert des investigations pour un "délit de haine" présumé, a-t-on appris de sources judiciaires. Cette catégorie pénale inclut les insultes racistes.

"Des épisodes répétés dans plusieurs villes d'Espagne"

Dans la soirée de lundi, Vini a publié une vidéo sur son compte Twitter qui compile les insultes racistes dont il a été victime lors des rencontres à l'extérieur en Liga.

"Non, ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont des épisodes répétés et répartis dans plusieurs villes d'Espagne (et même dans une émission de télévision)", écrit le Brésilien de 22 ans.

4 personnes arrêtées

Quatre personnes ont été arrêtées ce mardi en Espagne dans le cadre de l'enquête sur la pendaison fin janvier d'un mannequin à l'effigie de l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a annoncé la police.

Ces arrestations interviennent deux jours après de nouvelles insultes à caractère raciste proférées contre la star brésilienne lors d'un match du championnat d'Espagne de football, qui ont suscité une vague d'indignation dans le pays et à l'étranger.

Ces quatre personnes, interpellées dans la capitale espagnole, sont accusées d'un "délit de haine", catégorie pénale incluant les délits racistes en Espagne, a précisé la police espagnole dans un communiqué.

Trois d'entre elles sont des "membres actifs d'un groupe ultra de supporters d'un club madrilène", a ajouté la police sans identifier ce club.

Le mannequin portant un maillot de Vinicius Junior avait été retrouvé pendu le 26 janvier, jour d'un derby remporté 3-1 par le Real Madrid contre l'Atlético Madrid en quarts de finale de la Coupe du Roi, sous une bannière portant l'inscription "Madrid déteste le Real".

Le football espagnol a un "problème" de "racisme"

Le président de la fédération espagnole (RFEF), Luis Rubiales, a admis lundi que le football avait "un problème" de "racisme" dans son pays, après les nouvelles insultes dont a été victime l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius, dimanche à Valence.

S'agissant du football, "en premier lieu, il faut reconnaître que nous avons un problème de comportement, d'éducation, de racisme dans notre pays", a déclaré Rubiales lors d'une conférence de presse convoquée au siège de la fédération, près de Madrid.