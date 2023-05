Sébastien Haller, d’un cancer des testicules à probable héros pour le titre de Dortmund

Mais voilà, le football offre parfois de belles histoires, et celle de l’international ivoirien pourrait en être l’une des plus belles de ce siècle. Déjà revenu sur les terrains en janvier après quatre cycles de chimiothérapie et deux opérations et buteur en février, l’attaquant a porté le BVB dimanche à Augsburg en inscrivant ses huitième et neuvième buts en Bundesliga, et ainsi offrir la tête du championnat à son équipe à une seule rencontre de la fin du championnat.

”C’est juste incroyable. Si quelqu’un m’avait dit que je serais dans cette situation il y a six mois, je ne l’aurais pas cru”, a glissé Haller au micro du diffuseur DAZN après la rencontre.

”Tout le monde savait que c’était une grande chance, mais on savait aussi qu’on en avait gâché de nombreuses par le passé. On a beaucoup discuté les uns avec les autres, pour être sûrs de rester sur nos principes, positifs, patients, et aujourd’hui c’est le meilleur exemple que ça fonctionne”, a-t-il ajouté.

Passer proche de la mort avec une telle maladie, voilà désormais Sébastien Haller proche d’un sacre historique avec Dortmund, qui attend cela depuis plus de onze ans et une fête extraordinaire, qui avait ramené plus de 400 000 personnes dans les rues de la ville.