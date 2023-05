Best of foot local : Perbet quitte Liège, Gouvy monte en D3 ACFF et le triplé de Victor Hausman

1. Jérémy Perbet quitte Liège

C’est sans aucun doute la bombe de cette semaine en Nationale 1 : le meilleur buteur de la série va finalement quitter le RFC Liège, deux saisons après son arrivée et une récente montée validée.

C’est une grosse surprise pour tout le monde puisqu’il y a un peu plus de deux semaines, l’attaquant avait confié qu’il voulait prolonger sur les terres liégeoises. Sa future destination n’est pas encore connue mais Deinze et Virton semblent être en pole position.

2. Germain Schmetz offre la montée à Gouvy

Devant plus de 500 personnes, ce Gouvy – Biesme avait un intérêt très important : le vainqueur de la rencontre montait en D3 ACFF tandis que pour le perdant, cette possibilité se réduisait drastiquement. Et dans une partie où les occasions ne furent pas légion, c’est finalement Germain Schmetz qui a délivré l’équipe locale, au grand dam de son adversaire.

Monté au jeu à un quart d’heure de la fin, l’attaquant a profité d’un long ballon pour s’en aller crucifier l’équipe adverse. “À ce moment-là de la rencontre, devant plus de 500 personnes, si je rate cette occasion, je me fais trucider” rigolait d’ailleurs après la rencontre le principal intéressé.

En face, la pilule avait du mal à être digérée, d’autant que Biesme avait tout en main pour s’imposer, comme le témoigne Amaury Lotte. “Nous avons eu 70/80 % de possession de balle et finalement, on se fait tuer sur un bête contre. Cela fait très mal.”

3. Victor Hausman, en héros

Il n’y a pas que les tours finals dans la vie, il y a aussi la Coupe de Province. Et dans la Province du Luxembourg, ce qu’on doit désormais appeler la Cristaline Cup a offert son lot d’émotions en 1/2 finale. Arlon, qui recevait Messancy, a vu un homme devenir le héros local lors du week-end des 50 ans de son club.

En effet, si Arlon s’est imposé 4-3 au bout des prolongations, l’équipe le doit en grande partie à son buteur, auteur… des quatre buts de la rencontre ! “C’est d’ailleurs la première fois que j’inscris un quadruplé en équipe adulte”, souriait l’avant-centre.

4. Samir Belasfar fait un numéro pour la montée de Flénu

Samir Belasfar ; Si ce nom vous dit peut-être quelque chose, ce n’est pas anormal. Passé par Bruges et l’Allemagne, ce milieu de terrain joue désormais à Flénu. Et face à Geer, le 97 du club a montré toutes ses qualités en offrant à son équipe la montée vers la D3 ACFF.

Alors que Flénu menait 0-1 mais que les Geerois mettaient la pression pour égaliser, le médian s’en va dribbler à tout va, passant 5 hommes et trompa Aerts d’une frappe croisée. Bref, si le joueur a décidé de prolonger pour une saison supplémentaire, nul doute que ce but prouve que le garçon a encore les qualités pour faire très mal et éventuellement évoluer plus haut.

5. Estaimbourg B a prouvé sa force

Sept ans plus tard, revoilà Estaimbourg B en troisième provinciale ! Grâce à un splendide tour final et quatre victoires de rang, les hommes de Steve Roussel ont assuré le show face à Baudour en s’imposant 4-0.

"On a réalisé un tour final incroyable avec ces quatre victoires. Lorsqu’on s’est qualifié pour ce tour final, on s’était dit qu’on y allait pour le gagner. Notre motivation était énorme et quand on voit la maîtrise affichée par tous ces jeunes, c’est vraiment magnifique. Il y a sept ans, lorsqu’on est descendu en P4, je m’étais alors promis de remonter avec ce groupe. Chose faite à présent, et je suis très fier d’eux. Si on m’avait dit ça il y a dix mois, jamais je ne l’aurais cru”, conclu le coach.