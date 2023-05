Perbet pichichi, Merlen métronome, Mouhli artiste: les notes des joueurs du FC Liège

D'Ostilio 8 : jamais pris en défaut dans sa zone défensive, le capitaine du RFCL a apporté son soutien offensif à Bruggeman, avec qui il formait un binôme efficace jusqu'à sa sortie (52e).

Bustin 7 : les duels (gagnés) font sa force, son passing vers l'avant a connu trop de déchet pour un joueur de sa trempe. A terminé la partie comme latéral gauche.

Lambot 7,5 : quand il peut sortir de position et se ruer vers l'autre rectangle, il n'hésite pas. Sa reprise de volée déviée (40e) en était le parfait exemple.

Nyssen 7,5 : ses récupérations de balle, haut dans le jeu, ont aidé Liège à maintenir un gros pressing en début de match. Bailly lui brûle la politesse sur le 3-1. Frappe sur la transversale (59e).

Merlen 8 : récupérer et distiller, le Nordiste l'a fait à merveille. Dans son rôle de métronome, il a aussi joué pour garder un tempo élevé dans la partie.

Arslan 7 : le jeune sang et marine fêtait sa première titularisation en reprenant le rôle dévolu à Loemba. Loin d'être intimidé, il a livré une honnête prestation malgré le manque de repères. Remplacé à la 58e.

Bruggeman 7,5 : l'impact du Hennuyer sur son flanc gauche n'est plus à démontrer. Quand il ne marque pas, il donne l'assist. Deux fois plutôt qu'une, à Mouhli d'abord, à Perbet ensuite.

Mouchamps 7,5 : souvent lancé dans la profondeur, sa vitesse a donné le tournis à son opposant. Véritable pourvoyeur de ballons pour Perbet, il lui offre un but. Sorti à la 65e.

Mouhli 7,5 : sa technique en mouvement lui a permis d'ouvrir le score (un but splendide) et de chauffer Rocourt si besoin en était. Remplacé à la 58e.

Perbet 7,5 : son challenge était de marquer à trois reprises pour terminer pichichi de Nationale 1 devant son compatriote Chevalier. Il a réussi son pari à la dernière seconde, devant le kop!

Les remplaçants

Debaty 6,5 : monté au jeu dès la reprise, il a rapidement encaissé un premier but puis un second sur lesquels il est impuissant. Sauve les meubles dans une sortie kamikaze (72e).

Van den Ackerveken 6,5 : le supersub défensif a disputé les 40 dernières minutes de la rencontre. En laissant Van den Bossche marquer à sa guise le second but de Knokke. Se rattrape avec un but de la tête (5-2).

Reuten 6,5 : sa dernière demi-heure en rouge et bleu fut à l'image de son jeu, accrocheur en diable. Offre l'assist génial à Perbet en fin de match.

Loemba 7 : comme à son habitude, sa présence sur le terrain a permis à Liège de remettre le pied sur le ballon avec une efficacité retrouvée dans le dernier quart d'heure.

Cavelier 6,5 : a manqué de précision dans ses premiers centres avant de forcer lui-même la décision pour donner de l'air à ses couleurs (4-2).

Le coach

Englebert 8 : un coach qui gagne a toujours raison. On se doutait qu'il donnerait du temps de jeu à un maximum de joueurs. Ses changements (Cavelier et VdA ont marqué) ont également porté leurs fruits.