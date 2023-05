Le coach des New York Red Bulls : “Il y a eu un vote unanime en faveur du retour de Dante Vanzeir dans l’équipe”

Forcément, la conférence de presse d’avant match a beaucoup tourné autour de son cas. “Il y a eu beaucoup de conséquences aux propos de Dante. Pour lui, notre club, nos supporters et pour San José. Pendant sa suspension, Dante est passé par un processus rigoureux auquel la MLS a participé. Une entreprise extérieure a été impliquée dans le suivi de ce processus et Dante a effectué plusieurs sessions dans un but éducatif, afin de comprendre l’impact de ses propos sur toutes les parties impliquées. Je pense qu’il a pris pleinement conscience de la façon dont cela a affecté les autres et de l’ampleur de son erreur”, explique d’abord Troy Lesesne, son entraîneur.

”Là où je donne le plus de crédit à Dante, c’est par son souci de restaurer les relations avec chaque membre du club individuellement. Au-delà du processus officiel il a pris le temps de parler avec chaque membre de l’équipe, avec toute son authenticité. Et cela a été guidé par sa nature humaine, qui prouve qu’il est quelqu’un de droit”, ajoute-t-il.

Avant d’expliquer qu’à la fin de sa suspension, un vote a eu lieu au sein de l’équipe pour savoir si Vanzeir pouvait y être réintégré : “Le vote a été unanime en faveur de son retour. Nous voulons tous le revoir dans l’équipe et sommes tous convaincus qu’il a appris de son erreur.”

Troy Lesesne avoue aussi s’être reposé en priorité sur l’avis de Serge Ngoma, un joueur de couleur. L’ailier droit de seulement 17 ans a réagi avec beaucoup de sagesse à l’affaire Vanzeir : “Il a vu cette erreur comme une opportunité d’éduquer l’équipe”, explique l’entraîneur. Avant de mettre en garde Vanzeir : “Ses propos haineux étaient intolérables, il n’y a aucun doute là-dessus. Il doit continuer à nous prouver chaque jour qu’il est une bonne personne.”