Conference League: des fans de l'AZ manifestent leur colère sur le terrain après la défaite face à West Ham, des joueurs s'en mêlent (vidéos)

Les supporters de l'AZ étaient derrière un goal et ont franchi une barrière. Ils se sont ensuite dirigés vers les fans britanniques qui célébraient leur progression en Conference League. Des coups ont été échangés et certains joueurs de West Ham se sont lancés dans la mêlée pour aider leurs supporters, dont Declan Rice.

La police et les stewards se sont rapidement rendus sur place pour éviter toute escalade. Après une dizaine de minutes, le calme est revenu dans le stade néerlandais. D'autres fans de l'AZ ont aussi sifflé pour manifester leur mécontentement face au comportement de leurs compatriotes.

"Cela n'est pas bienvenu dans notre stade, ni dans aucun stade. J'ai honte", a pour sa part déclaré l'entraineur de l'AZ, Pascal Jansen. "Les gens ont vécu des moments intenses. Il faut contrôler ses émotions, même dans la défaite", a-t-il encore intimé.

David Moyes, l'entraîneur de West Ham United, a déclaré après le match que ses joueurs s'étaient impliqués parce qu'ils voulaient protéger leurs amis et leur famille. "Mes parents et mes amis étaient également dans les tribunes. Je n'ai vu que plus tard ce qui s'est passé", a déclaré M. Moyes à l'ANP.

Les incidents liés au football sont de plus en plus violents aux Pays-Bas, ce qui inquiète les autorités et les responsables sportifs du pays.