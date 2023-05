Come-back historique en Angleterre : Sheffield perd 4-0 à l’aller et se qualifie pour les barrages aux tirs au but (vidéo)

Battu sèchement par Peterborough lors de la manche aller (4-0), Sheffield ne voulait pas se laisser abattre et y a cru, jusqu’au bout. Auteurs de deux buts en première mi-temps, les Hiboux ont été parfaitement poussés par leur public et ont finalement inscrit le quatrième but salvateur après huit minutes de temps additionnel.

Envoyés en prolongations, ils ont alors cru que c’était bel et bien fini lorsque Lee Gregory a redonné l’avantage aux visiteurs mais c’était sans compter sur une cinquième rose de Sheffield pour arracher les penaltys. Une séance dans laquelle les locaux ont réalisé un sans-faute pour se qualifier pour la finale des barrages alors qu’aucune équipe n’avait jamais remonté un retard de plus de trois buts à ce niveau. Sheffield attend désormais son adversaire pour la finale du 29 mai qui se déroulera dans l’antre de Wembley. Cela valait bien un envahissement de terrain de la part des supporters.